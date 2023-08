Infrastrutture, dalla Regione quasi 8 milioni di euro per 9 interventi nel Lecchese

Prosegue l'attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. La giunta regionale ha approvato il programma degli interventi stradali di cui beneficeranno comuni, comunità montane, consorzi, parchi e altri soggetti pubblici: un investimento di 7.800.000 euro per un totale di 9 interventi in provincia di Lecco per questa tranche del Piano Lombardia le cui linee portanti erano già state illustrate proprio da Fontana e dal suo staff durante la visita dell'ottobre scorso al Lavello e in Brianza.

Si tratta di opere che serviranno a garantire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale, oltre alla realizzazione delle infrastrutture viarie e reti di trasporto definite dal piano "sicure e resilienti".

Fontana: "Vicini ai territori"

"Il Piano Lombardia - sottolinea il presidente Fontana - continua a dispiegare i propri effetti e a fornire risorse concrete ai territori. Questi investimenti regionali sono essenziali per realizzare opere che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste solo sulla carta. Abbiamo accolto le richieste delle comunità territoriali che trovano nella Regione un punto di riferimento solido e affidabile. Siamo e saremo accanto ai cittadini e ai Comuni. Il nostro impegno prosegue con convinzione".

Terzi: "Cantieri aperti in tutta Lombardia"

"In questi anni - afferma l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi - il Piano Lombardia ha portato ad aprire moltissimi cantieri in tutto il territorio lombardo, imprimendo una forte accelerazione alla nostra economia. Un programma che ha determinato benefici immediati per i territori: Regione Lombardia continua dunque il percorso intrapreso con importanti investimenti. Si tratta di risorse che consentono di realizzare opere attese da tempo. Non solo grandi opere: il Piano finanzia anche interventi più piccoli ma di fondamentale importanza per i contesti in cui si collocano".

"In pratica - evidenzia inoltre Terzi - è una bella boccata di ossigeno per i nostri Comuni, che possono aprire cantieri per riqualificare la rete infrastrutturale. L'obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo anche alla ripresa economica". Di seguito gli intreventi in programma in provincia di Lecco e i relativi costi, con la quota di finanziamento regionale.

Realizzazione del lotto A della Tangenzialina in località Sabina-Valmara, di collegamento della Sp 51 e Sp 52, a Castello Brianza. Costo 700.000 euro (finanziamento piano Dgr 6047/2022: euro 700.000)

Realizzazione di una nuova rotatoria nel comune di Garlate. Costo 200.000 euro (200.000)

Adeguamento svincolo del Bione comune di Lecco. Costo 4.000.000 euro (4.000.000)

Via Sparavera loc. Fornace - ponticello su roggia Mortesina (reticolo minore) nel comune di Taceno. Costo 100.000 euro (100.000)

Manutenzione straordinaria cavalcavia ferroviario in via Conte Taverna, per quanto di competenza comunale - rifacimento pavimentazione e parapetti a Bulciago. Costo 300.000 euro (300.000)

Lavori di messa in sicurezza della Sp 67 in Casargo mediante formazione di tratto di marciapiede tra i comuni di Casargo e Margno, attraversamenti pedonali con rampe, rettifica tratti di murature per aumento visibilità. Costo 500.000 euro (500.000)

Sostituzione griglie e realizzazione nuovo tombotto ferroviaria via Leopardi nel comune di Lierna. Costo 140.000 euro (100.000)

Manutenzione straordinaria del ponte di via Segantini a Mandello del Lario. Costo 500.000 euro (500.000)

Realizzazione dell'intervento di "riqualificazione di viale Verdi dall'innesto sulla Sp 342 dir a via De Gasperi" nel comune di Merate. Costo 3.935.000 euro (1.400.000).