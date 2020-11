Il Comune di Varenna onora la ricorrenza del IV Novembre

Varenna ha commemorato domenica la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate (IV Novembre) con una breve cerimonia, nel rispetto delle norme anti Covid-19, sul sagrato della chiesa di San Giorgio dove il sindaco Mauro Manzoni, insieme alla Sezione locale del Gruppo Alpini, guidata dal capogruppo Ivan Acquistapace, ha ricordato le vittime di tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale.

È stata questa l'occasione, da parte del sindaco, per ricordare che si sta avvicinando il 100° anniversario dalla fondazione della sezione Alpini di Varenna (28 febbraio 2021) e l'Amministrazione Comunale (in collaborazione con gli stessi Alpini) si è impegnata, fin da quest'anno, a realizzare alcune importanti opere tra cui il restauro dell’affresco sotto il porticato di ingresso del cimitero, il rifacimento della pavimentazione del vialetto delle rimembranze che porta allo stesso, il restauro del monumento ai caduti collocato a lato ovest, alla base del campanile.

La realizzazione di questi interventi manutentivi, ha rammentato il sindaco, esprimono i sentimenti di tutta la cittadinanza verso le persone che non ci sono più e che hanno sacrificato la loro vita per la patria. Terminata la cerimonia, un gruppetto di Alpini, insieme al sindaco e al parroco Don Carlo Lucini, si sono recati al cimitero per onorare le tombe dei caduti, in particolare dei capitani Giulio e Corrado Venini sepolti nel cimitero di Varenna.

Gallery