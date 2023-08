Lago di Como, emozioni e tradizioni sul ramo lecchese con la regata delle Lucie

Colpi di remi, emozioni e tradizioni sul ramo lecchese del Lago di Como grazie alla regata delle Lucie. Sala Comacina, Domaso, Dongo, Mezzegra, Cremia e Gravedona con due imbarcazioni, nel settore maschile e femminile, i centri lacustri scesi in gara oggi, domenica 6 agosto, con partenza da Mandello zona cannone, e arrivo ad Abbadia nel porticciolo della Filandina. Due per barca i vogatori che si sono misurati lungo due tratte di 500 metri per le donne e di 2 chilometri per gli uomini. Protagoniste, davanti a un nutrito pubblico di spettatori, le storiche "Lucie", iconiche imbarcazioni che hanno scritto la storia del Lario.

Sia sul ramo comasco che su quello lecchese, le Lucie sono state in passato utilizzate come mezzi per il trasporto di persone e merci sul lago, oppure ancora per eventi sportivi e turistici. Il comune di Abbadia Lariana, l’associazione remiera i Laghèe con il Comitato provinciale Ficsf (Federazione Italiana Canottaggio sedile fisso) di Como e Lecco sono stati i soggetti organizzatori della manifestazione remiera di oggi, valevole per la quarta prova alla conquista del Trofeo maschile e femminile.

La sfida lacustre vissuta in una mattinata di cielo terso ha laureato al primo posto la barca di Domaso “Amici della Lucia” condotta dal duo Elena Briz con Arianna Amoruso. Sul secondo gradino Gravedona “Amci della Lucia” con Fabiana Eggenberger e Isabel Marianne Hartmann.

In campo maschile, primi Cremia "Remiera i laghèe" con ai remi Domenico e Giannino Gelpi. Secondi, Sala Comacina con la “Remiera i laghèe” condotta da Giorgio Gilardoni con l’abbadiense Irish Massimiliano Mozzanica. Alle premizioni sono intervenuti anche il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni e il vice Roberto Gandin. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)