Una serata al monastero a lume di candela

"Immaginate tutti voi seduti e la luce calda di 400 candele che illuminano il palco mentre il pianista e la violinista ci fanno sognare con la loro musica… Siete pronti ad immergervi in questa splendida atmosfera?". Silvia Bosio, consigliere comunale di Calolziocorte, presenta così l'evento - inedito nel territorio lecchese - che si terrà domani, domenica 10 settembre, al monastero di Santa Maria del Lavello.

Si tratta del concerto "Candlelight", uno spettacolo di musica classica e colonne sonore nella calda e magica atmosfera illuminata dalle luci delle candele. Il tutto in uno scenario reso ancora più speciale dal chiostro di un monastero tra i più belli della Lombardia.

La serata d'esordio registra già il tutto esaurito con ben 250 prenotazioni, qualche posto potrebbe esserci ancora grazie alla Locanda Leonardo che metterà a disposizione dei nuovi posti a sedere presso la balconata di fronte al palco, per ascoltare l'orchestra e sorseggiare, magari, un cocktail.

Ma la sostanza non cambia: l'idea di proporre un concerto a lume di candela al Lavello ha già colto nel segno. "Siamo molto felici della risposta avuta ed emozionati in vista del primo spettacolo - commenta Silvia Bosio - Con questa iniziativa vogliamo valorizzare ancora di più il Lavello e proporre un evento originale e coinvolgente per aggregare i calolziesi e non solo. L'obiettivo, ora, è quello di poter replicare al più presto".