Nuovi lavori, delirio per il traffico nei rioni: bloccate le ambulanze

Preparatevi perché quello di marzo sarà un mese tosto per la viabilità. Nella mattinata di martedì 5 marzo sono ricominciati - in lieve ritardo a causa del maltempo - i lavori per il teleriscaldamento tra i rioni di Acquate, Germanedo e Belledo: come riferito da Acinque Energy Greenway, “proseguono le opere lungo via Baracca, dove è stato interrotto il senso di marcia da via Promessi Sposi a via Belfiore, transito che è invece consentito nella direzione opposta”. I disagi sono palesi: “Hanno richiuso la via Belfiore, parte alta, e viale Montegrappa, dalla mattina alla sera è sempre così. La Croce Rossa suona in continuazione e le ambulanze faticano a passare... Non è possibile chiudere delle strade così importanti”, si legge sui social.

A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, l’impresa impegnata nella posa della rete del teleriscaldamento nell’area di corso Martiri della Liberazione ha dovuto reinterrare gli scavi su piazza Manzoni prima di poter aprire il fronte scavi sullo stesso corso Martiri della Liberazione, dove l’effettiva cantierizzazione con occupazione della corsia e istituzione di un senso unico di marcia avverrà da mercoledì 6 marzo. A seguire, nei prossimi mesi, i lavori di posa della rete proseguiranno su due versanti: da un lato si svilupperanno su via Appiani e via Pizzi al fine di completare il collegamento con quanto già posato su via Amendola; dall’altro interesseranno via Trieste, via Aspromonte e via Caprera fino a via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.

I lavori per il teleriscaldamento a Valmadrera

A Valmadrera, invece, si lavora in via Fornaci, chiusa fino al 30 marzo, e i lavori proseguiranno successivamente su via Piedimonte; in via dell’Incoronata si opererà fino al 15 marzo ed è garantito l’accesso pedonale e ai mezzi di soccorso al Cinema Teatro Artesfera.