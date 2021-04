Valmadrera: conclusa la messa in sicurezza del torrente d'Aò

Lavoro in corso di ultimazione a Valmadrera. Oggetto dell'intervento è stata la messa in sicurezza di un tratto di muro che funge d'argine sulla sponda destra idraulica del torrente d'Aò, con ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo, eseguiti in corrispondenza delle aree che si trovano appena all'esterno alla Scuola Primaria "G. Leopardi", con particolare riferimento al tratto compreso tra il ponticello dell'ingresso principale della Scuola, su via Leopardi, ed il parcheggio esterno della Scuola con ingresso da via Manzoni.

L'intervento si è reso necessario dopo che si sono verificati, in concomitanza di eventi meteorologici particolarmente intensi, fenomeni di cedimento differenziati sulle opere spondali e in alveo del tratto del corso d'acqua, che hanno generato effettive e/o potenziali situazioni di criticità a danno del regolare deflusso delle acque.

Dopo aver eseguito il formale affidamento dell'incarico professionale per i servizi tecnici specialistici, è stato redatto apposito progetto esecutivo che, in sintesi, ha comportato il ripristino e la messa in sicurezza in tre punti distinti e identificati sul muro destro, che rappresenta l'argine del corso d'acqua, mediante la ricostruzione e il consolidamento di quello già esistente; inoltre si è intervenuti in un quarto punto con la ricostruzione di una piccola porzione di muro. L'intervento ha inoltre previsto una parziale rimozione di detriti, accumulati principalmente in corrispondenza del ponticello d'ingresso della scuola da via Leopardi.

Spesa di 50mila euro

L'opera ha complessivamente richiesto un intevento di 50mila euro, spese tecniche, oneri per la sicurezza, lavori e iva compresi: una parte (15mila) è stata coperta grazie al contributo riconosciuto al Comune di Valmadrera da parte del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como, del Brembo e Serio (B.I.M.), a cui a suo tempo era stato inviato il progetto esecutivo per la richiesta di contributo.