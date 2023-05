Arriva il Lecco Beer Festival: fiumi di birra tra il Resegone e il lago

Fiumi di birra tra il Resegone e il lago. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio l'area della Piccola ospiterà il Lecco Beer Festival. Saranno tre giorni con alcuni dei migliori birrifici del territorio affiancati da ospiti nazionali e mastri birrai per un evento impreziosito anche da passeggiate al lungolago, ottimo cibo, live music (in set acustico) e relax.

Promotori e protagonisti

La manifestazione è promossa dal team di Paneliquido con il sostegno del comune di Lecco. "Al Lecco beer festival, che torna per la seconda edizione, vivrete un'esperienza gustativa unica, un'occasione speciale per assaporare tutti gli stili della birra artigianale: il pubblico potrà infatti scegliere tra oltre 100 birre artigianali a disposizione alla spina e in contemporanea" - spiegano i promotori.

Questi i birrifici presenti: Dulac, Herba Monstrum, Wackybrew e Barabina della provincia di Lecco, il Legnone di Sondrio, Muttnik e Picobrew di Milano, Brasca e Birrivico Brewing di Como. Sul fronte del food si potrà spaziare dagli hamburger al fritto misto di pesce, dal panino col polpo ai prodotti tipici laziali, dalla porchetta al gnocco fritto.

Ingresso, degustazioni e orari

Per accedere alle degustazioni sarà obbligatorio acquistare lo starter pack di 10 euro comprensivo di: 3 gettoni degustazione, bicchiere serigrafato Paneliquido, brochure con la mappa dei birrifici e tutte le birre del festival. Sarà possibile poi continuare ad assaggiare le birre con "percorsi" che spazieranno da 1 gettone (0,1 litri: 2 euro) a 14 gettoni (0,1 litro ciascuno per un totale di 20 euro).

Il Lecco Beer Festival sarà aperto venerdì dalle ore 18.00 alle 1.00, sabato dalle 18.00 alle 1.00 e domenica dalle 12.00 alle 23.00. "Gli amici a 4 zampe sono sempre ben accetti a tutti gli eventi Paneliquido, confidando nell'educazione dei loro padroni".