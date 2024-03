Lecco-Bergamo, altro passo in avanti: il terzo lotto nella nuova convenzione

Passi in avanti anche per il terzo lotto della Lecco-Bergamo. Nell’ambito del Contratto di Programma, stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas, “vi è stato un importante successo: grazie al lavoro congiunto tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco, nel fare inserire la progettazione del terzo lotto del collegamento Lecco – Bergamo, al fine di un prossimo inserimento nella parte programmatoria dello stesso Contratto. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso concreto di progettazione che si sta finalmente delineando e che porterà alla realizzazione di quest’opera che il territorio lecchese attende da tempo”, lo annunciano il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza e il vicepresidente con delega alla viabilità della Provincia di Lecco Mattia Micheli.

“Questo è un passaggio necessario per far sì che ci sia un quadro economico chiaro e certo da sottoporre al Ministero, per ottenere l’adeguato finanziamento volto a chiudere la vicenda. Un ringraziamento particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per aver ascoltato le sollecitazioni del territorio ferme da anni e che gli abbiamo sottoposto durante gli incontri”, spiegano i due politici lecchesi.

Il progetto per il primo lotto

Nuova Lecco-Bergamo, si continua sulla strada antica. Il commissario straordinario di governo e Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Luigivalerio Sant’Andrea ha firmato il decreto con la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi preliminare relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera Ss 639 Variante di Vercurago.

La Conferenza di servizi preliminare è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 19 settembre 2023 e degli atti favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico e che hanno delineato la soluzione 1 quale progetto prescelto sulla base delle posizioni prevalenti. Si tratta dell'opzione che ricalca le vecchie linee guida.

Nuova Lecco-Bergamo: scelta la soluzione 1

Anas spa procederà ad approfondire e sviluppare il progetto di fattibilità tecnico economica relativamente alla soluzione 1, per acquisire, nell’ambito della procedura semplificata, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli ulteriori correlati seguiti per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi e le esigenze temporali di realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche.

“Si tratta di un ulteriore concreto passo in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione dell’opera - spiegano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli -. Dopo aver raccolto i pareri di tutti i soggetti interessati, la scelta del Commissario è caduta sulla soluzione che ricalca il tracciato a suo tempo avviato dalla Provincia di Lecco, con costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto alle altre due ipotesi più complesse. Ora continueremo a vigilare affinché l'opera venga realizzata dal Commissario e da Anas nel più breve tempo possibile”.