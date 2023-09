A Lecco le parole valgono con il Festival Treccani della lingua italiana

Torna nella città del Manzoni il Festival Treccani della lingua italiana. "Le parole valgono" è l'azzeccato titolo di un evento ideato dalla fondazione Treccani Cultura in collaborazione con il comune di Lecco, e giunto alla sua sesta edizione. Da giovedì 21 a domenica 24 settembre nella città capoluogo verranno proposti laboratori didattici, lezioni magistrali e incontri tematici incentrati sulla parola “stupore”, cuore di questa sesta edizione. "Forte sensazione di meraviglia e sorpresa. Nella lingua antica o letteraria, stato di stordimento" è il significato di una parola che ben si sposa con la capacità di coinvolgere e stupire della cultura e di una lingua, quella italiana, ricca di fascino anche grazie alla sua capacità di cogliere al meglio ogni aspetto della comunicazione.

Scrittori e filosofi: i protagonisti dell'edizione 2023

Tra gli ospiti: le filosofe Donatella Di Cesare e Francesca Rigotti, i linguisti Giuseppe Antonelli, Michele Cortelazzo, Cristiana De Santis, Valeria Della Valle, Giuliana Fiorentino, Andrea Moro, Giuseppe Patota, Mirko Tavosanis, le scrittrici Emanuela Fontana ed Eleonora Mazzoni, lo scrittore e giornalista Christian Raimo, il Cardinale José Tolentino de Mendonça, la critica letteraria e storica della letteratura italiana Lina Bolzoni, il sociologo Alessandro Rosina, le giornaliste Sara Sanzi e Susanna Turco, Laura Tiburzi dello studio Mca - Mario Cucinella Architects, l’etologo Enrico Alleva, l’imprenditore Oscar Farinetti, il direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Massimo Bray, l’Ad di edulia - Treccani Cristina Pozzi, e la poeta Francesca Genti.

Spazio anche alla musica con Diodato, Nada e Margherita Vicario

Spazio anche alla musica con Diodato, Nada e Margherita Vicario che dialogheranno rispettivamente con Valentina Farinaccio, Paolo Di Paolo ed Elena Stancanelli. Verrà registrata una puntata speciale della trasmissione “La lingua batte” di Rai Radio 3.

Il festival Treccani è stato presentato oggi a Villa Manzoni, e anche qui la scelta è stata senza dubbio azzeccata. Presenti il vicesindaco di Lecco, e assessore alla cultura, Simona Piazza, il presidente della fondazione Treccani Cultura Mario Romano Negri e i rappresentanti di enti, associazioni e sponsor che hanno deciso di sostenere con convinzione l'evento. Loredana Lucchetti dell'Istituto Enciclopedia Treccani ha illustrato in collegamento il programma dell'evento Treccani 2023.

E proprio dal valore e dalle prospettive di Villa Manzoni ha preso il via l'intervento di apertura di Simona Piazza. "Siamo riusciti a completare il restauro complessivo del primo piano, dove ci troviamo ora, sviluppando il nuovo percorso manzoniano - ha ricordato la vicesindaco - L'Amministrazione ha ora in cantiere nuovi progetti, ci sarà infatti l'imminente chiusura a fine dicembre di questa villa per permettere il secondo e terzo lotto di lavori, riguatdanti il primo piano della corte nobile e i rustici. La villa sarà interamente recuperata con l'obiettivo di essere il cuore, il centro dell'attrattività turistico culturale della città, un luogo di richiamo per le scuole e di incontro per ricercatori e studiosi".

"In questo scenario si è innestata ormai sei anni fa la proficua collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e l'istituto Treccani che ringrazio perchè con detereminazione è stato sviluppato un festival sul territorio per legare tante realtà istituzionali, produttive, sociali e culturali intorno a un'idea forte: quella di sensibilizzare la cittadinanza e di proporre anche come offerta turistica un festival legato allo studio e alla conoscenza della lingua italiana".

Mario Romano Negri: "Una proposta di alto valore, ora va coinvolta la cittadinanza"

Mario Romano Negri, presidente della Fondazione Treccani Cultura, ha quindi posto l'accento sulla necessità di coinvolgere al massimo la cittadinanza in questo evento di grande portata culturale. "Anche quest'anno il festival della lingua italiana proporrà qui a Lecco un programma molto ricco, con partecipazioni davvero significative. Auspichiamo sempre che la cittadinanza sia sensibile a queste iniziative e possa prendervi parte, valorizzando le diverse proposte".

"Le parole hanno un peso, sono tutte importanti - ha quindi affermato la presidente di Confartigianato Lecco, Ilaria Bonacina - Hanno sfaccettature che vanno conosciute e padroneggiate, per potersi relazionare con gli altri in modo appropriato a seconda della specifica situazione. Per questo motivo, supportare anche questa edizione del Festival Treccani della lingua italiana è una scelta che Confartigianato Imprese Lecco ha voluto fare con convinzione, sicura che il contributo che le iniziative promosse anche quest'anno nella cornice della nostra città sarà interessante e degno di nota. La cultura è un pilastro anche nell'attività della nostra associazione di categoria, con iniziative, corsi ed eventi rivolti non solo agli associati, ma a tutta la popolazione. Appuntamenti - conclude - attraverso i quali i nostri artigiani mostrano attenzione non solo nei confronti della loro attività, ma anche di una crescita personale estesa anche ai loro collaboratori, e lo stesso vale per la nostra Associazione".

"Dare valore delle parole aiuta a migliorare la società"

Tra i partner del Festival della lingua italiana Treccani, anche Acinque. "Si tratta di un evento di grande valore e di grande richiamo anche mediatico per la nostra città, che arricchisce e completa, in questa edizione, il già ricco programma di eventi messo a punto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni - affermano il presidente di Acinque Marco Canzi e il presidente di Acinque Energia Giuseppe Borgonovo - Sottolineare, come sempre fatto da questo Festival, il valore delle parole significa dare un contributo fondamentale alla crescita di una società più matura, più responsabile e più consapevole. Una società che si fondi sull’ascolto, la comprensione e il dialogo tra le persone è una società che può guardare con serenità e apertura al proprio futuro".

Significativo anche il sostegno di banca Intesa Sanpaolo: "Confermiamo il suo impegno a favore della sesta edizione di 'Le parole valgono', in programma a Lecco dal 21 al 24 settembre 2023, appuntamento annuale in cui comunicare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana che quest’anno ha scelto come parole guida stupore. Numerosi sono gli interventi che il Gruppo sostiene a favore dell’editoria italiana, del valore del libro e della letteratura. Tra le iniziative più importanti troviamo il Salone internazionale del Libro di Torino, Bookcity a Milano, il Premio Campiello e molti altri progetti diffusi su tutto il territorio nazionale". Ora toccherà all'evento targato Lecco.