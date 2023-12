Giordana racconta fra le righe di un libro la sua 'Scelta di vivere'

Una storia drammatica, nella quale però ha trovato la forza di reagire. E che ora vuole raccontare per essere di aiuto e sostegno agli altri.

Giordana Bonacina, insegnante mandellese, ha dato alle stampe un nuovo libro, l'ottavo della sua produttiva carriera di autrice, nel quale ripercorre tutto ciò che è seguito al suo tentativo di farla finita quando, a nemmeno 12 anni, fu vittima dei bulli. Il libro, intitolato La scelta di vivere, è il sequel de La Bambina invisibile, già pubblicato un anno e mezzo fa. Come spiegato dalla stessa Bonacina, si tratta di "un cerchio che dovevo chiudere".

La storia ripercorre temporalmente gli eventi seguiti alle angherie subite da ragazzina. "Rileggendo la parte del primo libro in cui racconto che dopo essere stata gettata nel lago avevo pensato di farla finita, mi sono resa conto di avere dentro di me un irrisolto - spiega Giordana - L'idea di mettere nero su bianco questo nuovo volume è scaturita dopo la conversazione con una persona: dovevo raccontare cosa in quel periodo mi aveva portato a tentare il sucidio, lo si intuisce anche dal titolo. L'esasperazione dell'ultimo periodo, l'isolamento: ero diventata una bambina silenziosa, solitaria, diffidente da tutti. Vedevo i più grandi come dei mostri, perché proprio ragazzi più grandi mi avevano bullizzato".

"Il dolore grida, la speranza ha un voce più forte"

Cosa è successo, poi? Senza entrare nel dettaglio - chi vuole lo troverà fra le righe del libro -, spiega Giordana: "C'è stata un'immagine salvifica che mi ha convinto a desistere. E da lì ho ricominciato a vivere". Il libro non pone l'accento sulla tragedia, ma sul percorso di riscatto. "Sento ancora mia la frase con cui avevo sintetizzato il primo, 'Ho usato il concime del passato per coltivare il mio futuro', ma questa volta aggiungo: è un libro in cui il dolore grida, ma la speranza ha una voce ancora più forte".

Giordana Bonacina, dopo l'adolescenza tormentata, è riuscita a trovare la sua dimensione: negli anni è diventata insegnante di scuola primaria, istruttrice di danza e fitness, ballerina, cantante, presentatrice e volontaria. A questo ha aggiunto la prolifica attività di scrittrice, con otto libri pubblicati in pochi anni. "Ho ripercorso tutti i miei progetti, le cose che ho fatto, e La scelta di vivere vuole essere proprio un grido di speranza. Sono arrivata a raschiare il fondo, ma si può risalire anche nella disperazione peggiore. Considero la mia vita un piccolo capolavoro dopo quello che ho vissuto".

Scintilla di luce per giovani e adulti

Tutto questo, ancora una volta, diventa monito e speranza per i giovani. "Credo sia utile lanciare un messaggio d'aiuto a chi sta vivendo un periodo difficile, per chi fa certi pensieri in determinati momenti. Mi rivolgo ai ragazzi vittime del bullismo, ma è un libro che vuole dare una scintilla di luce anche agli adulti. Certo, mi è costato caro, una lacrima ogni parola poiché ho dovuto riportare alla luce ciò che nella mente sotterri sotto metri di terra. Ora sto bene, ho fatto pace con il mio passato e con il mio errore".

La scelta di vivere, edito con la piattaforma di self publishing Youcanprint, è disponibile in tutti gli store online. "Sono contenta del fatto che sia partito bene - prosegue l'autrice - La Bambina invisibile sta diventando un libro di riferimento nella lotta al bullismo, lo stanno utilizzando alcune scuole come libro di testo. Il nuovo è un sequel e c'era sicuramente molta attesa. Anche Via Crucis e In the net sono entrati nelle scuole per le tematiche contro la violenza di genere e le problematiche del web".

I progetti futuri? "Ho già un'idea su una storia di riscatto legata a un'altra persona e mi concentrerò anche su un libro uno più ironico dedicato a chi è cresciuto negli anni Settanta".