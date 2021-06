A Mandello alunni e volontari raccolgono quasi 150 chili di rifiuti in poche ore

Ben 149 chilogrammi di rifiuti raccolti in sole tre ore in zona lago e in diverse altre vie del paese. Anche Mandello ha aderito alla Giornata mondiale dell'Ambiente ripulendo così un impressionante quantitativo di spazzatura abbandonata, dalle bottigliette alla cartacce, dalle ferraglie alle lattine, arrivando perfino a catene, vetri e copertoni.

Protagonisti della lodevole iniziativa green di pulizia, che si è svolta sabato 5 giugno, sono stati un nutrito gruppo alunni, insegnanti e volontari mandellesi.

L'adesione alla Giornata dell'Ambiente di ieri è scattata dopo un “Si” corale deliberato dal Consiglio comunale dei ragazzi di Mandello, e grazie alla collaborazione del Consigliere comunale Luisella Aliprandi.

Un'ottantina di ragazze e ragazzi della scuola media "Volta" di Mandello hanno così vestito per un pomeriggio i panni degli operatori ecologici mettendo in campo fattivamente la loro presa di coscienza sulla necessità di avere un Pianeta pulito e vivibile, all'insegna della difesa dell'ambiente e dell'economia circolare. Uno spirito green che deve partire anche dalle realtà locali.

Le location oggetto dell'intervento di raccolta dei rifiuti sono stati in particolare il sentiero delle scalette che porta dalla fabbrica Moto Guzzi all’omonimo villaggio, il Campeggio e l’area giardini sul lungolago.

Nella piazza Leonardo Da Vinci, dove si trova il municipio, eletta a ritrovo dei ragazzi, sono intervenuti anche gli addetti di Silea per fornire ad alunni e volontari il materiale necessario alla raccolta degli scarti, dai sacchi ai guanti.

La stessa Società di Valmadrera, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio lecchese, ha promosso anche la distribuzione gratuita ai passanti dei sacchi contenenti il compost e il terriccio ricavato dalla bio-ossidazione e umidificazione del materiale organico.

Dulcis in fundo, al termine del pomeriggio speso all’insegna dell’ecologia, gli impegnati e motivati operatori hanno potuto rifocillarsi con la merenda offerta per l'occasione dalla locale sezione degli alpini e dal supermercato Eurospin.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)