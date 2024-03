Fasoli smentisce la Navigazione: "Orari ridotti fino a maggio, bastava chiederci scusa"

Il problema della Navigazione non è ancora risolto. Dopo il botta e risposta con la gestione governativa del servizio in merito alla riduzione delle corse nel periodo primaverile, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli è tornato sull'argomento e lo ha fatto in maniera molto chiara.

"Inizio con il ringraziare il consigliere Stefano Simonetti perché, in questa fase, ha aperto un canale di comunicazione con i sindaci del territorio per intercettare le necessità. La riduzione di orari è certificata ufficialmente fino a maggio. Il reinserimento delle corse sarà una questione straordinaria, non il ritorno alla normalità. Piccola nota: il piroscafo Concordia era in regolare servizio la settimana scorsa e non è una motonave assegnata ordinariamente alla tratta Lecco-Bellagio. Prendiamo atto che Navigazione ha deciso di dare priorità ad altre linee: bastava chiedere scusa per la scelta o dare atto che non si riesce a fare di più".

"Non si può guardare solo il numero di passeggeri"

Parole dure, quelle di Fasoli: "Dichiarare che le corse vanno valutate in base alla presenza di passeggeri su di esse non è ragionamento da gestore di servizio pubblico - spiega - Il trasporto pubblico locale sopperisce a necessità del territorio e fa da sviluppo anche sotto il profilo turistico in quelle attività altrimenti non sostenibili per l'iniziativa privata: se tutto il Tpl fosse gestito con l'idea espressa da navigazione, nessun treno o pullman (se non i servizi scolastici) sarebbe in funzione nei nostri territori".

La questione navigazione sul lago è profondamente legata al turismo. "Il potenziamento del servizio diurno e in orari serali (come da diversi anni richiesto) è una di quelle attività che aiuta lo sviluppo del turismo sul nostro lago: non può essere considerato un traguardo, ma una partenza. Un investimento per il territorio posto in capo a una agenzia governativa che, nel suo essere pubblica, ha tra le sue missioni anche questo. Non posso che applaudire ai biglietti unici e ai servizi che portano da Milano al lago e alle sue bellezze, ma non vanno dimenticate le centinaia di migliaia di turisti che alloggiano per più di tre notti nelle strutture ricettive del nostro ramo lecchese e che preferirebbero il servizio di navigazione alla disperata ricerca di un transfer per tornare a dormire a Lierna, Mandello, Abbadia, Oliveto, Lecco, Valmadrera".

Discorso finale sul territorio di Mandello, dove "stanno venendo alla luce due grandi interventi di riqualificazione con importanti risvolti turistici: il nuovo museo Guzzi e l'area dell'ex Vellutificio Redaelli. Sarebbe importante, con l'aiuto di tutti, anticipare le esigenze piuttosto che rincorrerle, attrarre investimenti piuttosto che faticare per farli 'atterrare' sul nostro territorio - conclude il sindaco - Non è polemica inutile, sono necessità del territorio alle quali provare a dare risposta. Possibilmente con maggiore disponibilità, rispetto reciproco dei ruoli e degli enti che ognuno rappresenta".