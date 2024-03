Verifiche al ponte ferroviario: attenzione alle chiusure notturne

Il ponte ferroviario di via Parodi a Mandello finisce "sotto i ferri": attenzione alle chiusure notturne nei prossimi giorni. Per poter eseguire indagini strutturali del ponte in previsione dei lavori di potenziamento della stazione di Mandello del Lario per le Olimpiadi 2026 è stata infatti emessa un'ordinanza di chiusura al traffico dalle ore 21 fino alle 5 per i giorni 13, 14 e 15 marzo su via Emanuele Parodi in corrispondenza del ponte.

Saranno inoltre eseguite alcune indagini strutturali al sottopasso pedonale in muratura

"Saranno inoltre eseguite alcune indagini strutturali al sottopasso pedonale in muratura che collega via Tommaso Grossi con la strada Statale - fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli - questi li gestiremo senza dover interrompere il passaggio pedonale. I futuri lavori, attualmente in fase di progettazione, prevedono il miglioramento della circolazione ferroviaria con la realizzazione di nuovi scambi (sulla falsa riga dei lavori svolti alla stazione di Bellano) che permetteranno l'ingresso simultaneo dei treni in stazione, velocizzando anche i periodi di chiusura viaria presso il passaggio a livello di via Manzoni".

Saranno altresì rialzate le banchine per permettere l'accesso diretto al piano del treno oltre alla realizzazione degli ascensori di collegamento tra i piani strada di via provinciale e via Tommaso Grossi e il piano dei binari.