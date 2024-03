I 101 anni del reduce Michele Zucchi. "Ci insegna la saggezza ogni giorno"

Oggi tra le pareti domestiche della sua abitazione nella frazione di Luzzeno a Mandello si respira una calda atmosfera di festa. Il 12 marzo 1923 nasceva infatti in questo rione Michele Zucchi, "El Michelen" per gli amici e conoscenti locali, celebrato dai cultori della storia per essere uno tra i pochi internati militari italiani ancora oggi presente a raccontare e a diffondere le gesta e il coraggio di questi tempi.

Nel libro "Abbiamo detto No" di Enrico Iozzelli e Susanne Wald con altri 9 testimoni, si può leggere la testimonianza di Zucchi in merito al dolore e a quanto vissuto nei campi nazisti tra il 1943 e 1945. "El Michelen", uno tra i pochi superstiti della Divisione Acqui a Cefalonia, ancora oggi con grande lucidità porta ai giovani nelle scuole il suo vissuto.

La data di oggi, martedi 12 marzo 2024, per Michele è un giorno di festa importante per il compimento dei suoi 101anni. Un compleanno al quale idealmente si unisce tutta la città di Mandello, a partire dal sindaco Riccardo Fasoli che sui suoi canali social ha commentato: "Augurissimi Michele!".

"Il tempo passa, ma lui resta sempre giovane e attivo"

Per questa ricorrenza abbiamo affidato alla nipote Amanda, colei che da sempre ha tenuto i contatti con gli enti locali e organizzato gli incontri pubblici, un commento sul passato di questa straordinaria persona. "Mio nonno è colui che ci ha insegnato la saggezza e ogni ruga sul suo viso racconta una storia importante da custodire. Anche se il tempo passa, il suo cuore resta sempre giovane e attivo. E oggi si festeggia la sua carica dei 101 anni - ci dice Amanda - E gli auguro che possa continuare a sorridere e a raccontarci storie a lungo. Buon compleanno al mio nonno fantastico". (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)