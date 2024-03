"Una pedalata da fine del mondo": l'impresa di Stefania e Lola raccontata a Mandello

"Una pedalata da fine del mondo" proiettata e raccontata a Mandello. A compierla la lecchese Stefania Valsecchi soprannominata Steppo e l'amica bergamasca Eleonora "Lola" Delnevo, disabile a causa di un incidente in montagna. Insieme, nel gennaio 2023, hanno portato a termine una vera e propria impresa in handbike coprendo ben 1.400 chilometri nella traversata della Patagonia da El Chalten a Ushuaia.

L'incontro-racconto si è tenuto nella serata sold out di ieri, venerdì 1° marzo nella sala civica di Mandello del Lario, prima location degli eventi organizzati per il mese dedicato alla donna. Ad aprire l'incontro l'assessore alle pari opportunità Doriana Pachera, la quale ha lodato la forza, il coraggio e la passione di Steppo, presente in sala. Proprio Stefania, con parole e immagini, ha quindi trasmesso al pubblico quella carica emotiva che hanno permesso a lei e a Lola di conquistare quella meravigliosa terra alla fine del mondo.

Entrambe sempre con il sorriso e la voglia determinata di raggiungere l'obiettivo prefisso. Per "Una pedalata da fine del mondo" dal titolo della serata mandellese nella quale Valsecchi ha parlato non solo dell'emozione di conquistare la meta, ma anche delle condizioni climatiche rese ostili dalle fortissime folate di vento, delle sistemazioni logistiche non certo ottimali per chi come Lola deve convivere con delle limitazioni, e di tanti scenari e istantanee di questo viaggio affascinante.

Un incontro, quello di Stefania a Lola, nato per pura casualità, ma con il comune denominatore di volere arrivare alla meta, filmando con lo smartphone le avventure di un'impresa proiettate a Mandello e “raccontate in modo semplice e discreto” come descritto dall'assessore Pachera, che ha scelto Stefania Valsecchi - nel quotidiano insegnante alla primaria di Maggianico - come apripista d'eccezione per gli eventi legati all'8 Marzo.

"La disabilità non mi frena, realizzo i miei sogni" - è stato il messaggio lanciato da Lola Delnevo e riportato alla platea mandellese. "Auguro a voi come a me stessa di essere gioia, serenità, meraviglia, per chi ci incontra. Restiamo umani!" - sono invece le parole pronunciate da Steppo Stefania e rilanciate sui suoi canali social dove sono state pubblicati video e immagini dell'impresa in Patagonia. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)