A Mandello un Natale di grandi novità: spazio ai laboratori

Proseguono gli appuntamenti relativi a "Magico Natale 2023". Dopo le prime giornate dedicate alle iniziative natalizie con le letture per bambini, il concorso Giò Madonnari e il cartone animato al cinema, Mandello si appresta a vivere un altro fine settimana dedicato ai bimbi e alle loro famiglie.

Nel programma del weekend: un classico film natalizio al cineteatro al termine del quale Babbo Natale, seduto sulla sua magica slitta, ritirerà le letterine con i desideri dei bambini; l'attrazione "Bimbi in moto" e i laboratori offerti dai commercianti.

Coinvolte 11 attività commerciali

"Sono 11 le attività che si sono prestate a dedicare tempo, idee e spazi a questa iniziativa che rappresenta la vera novità di quest'anno" commenta l'assessore Silvia Nessi. I bambini avranno la possibilità di entrare nei negozi e realizzare un lavoretto natalizio che poi porteranno a casa. Al loro ritorno, in biblioteca, troveranno ad attenderli un piccolo dono e una merenda offerta grazie alla collaborazione col gruppo Ana di Mandello del Lario.

"Da parte mia, come sempre, un grande grazie agli esercenti mandellesi per la loro disponibilità e il loro entusiasmo nel portare avanti queste belle iniziative - prosegue Nessi - Ricordo poi, in ultimo ma non meno importante, la 'Mostra delle Associazioni' (venerdì 8 dicembre dalle 10 a Molina, ndr), tradizionale appuntamento che propone un mercatino natalizio organizzato appunto dalle associazioni del territorio. Ci aspetta quindi un altro bel week end natalizio all'insegna della famiglia e dello stare insieme".