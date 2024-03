La lotta allo spreco alimentare arriva sui banchi di scuola

Dai corsi di educazione alimentare alla consegna delle food bag, fino alla visita del centro cottura: sono numerosi i progetti che coinvolgono gli studenti di Abbadia e Mandello nel segno dell'educazione alimentare.

Nelle scuole primarie dei due comuni circa 330 bambini saranno i protagonisti del viaggio educativo sull'importanza di una sana e corretta alimentazione e della lotta allo spreco alimentare. Le iniziative che sono iniziate nel mese di febbraio e proseguiranno fino alla fine dell'anno scolastico sono state promosse dalle Amministrazioni comunali dei due paesi e da Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Le attività di educazione alimentare proposte agli studenti faranno luce sulla necessità di un'alimentazione sana ed equilibrata durante l'età evolutiva come condizione indispensabile per crescere bene e, da adulti, mantenersi in forma. Il primo progetto denominato 'Il Fagiolo Magico' parte dalla narrazione della storia di Richard Walker e dalla sperimentazione di far germogliare in classe le piantine di legumi: insieme ai bambini delle classi prime e seconde si scopriranno i vari tipi di legumi, i diversi modi di consumarli e alcune gustose ricette. Ci sarà inoltre una vera esperienza sensoriale, utile loro per favorire un approccio positivo a questo alimento non conosciuto, e infine l'assaggio finale. Per le classi terze, quarte e quinte attraverso il gioco e l'assaggio, utilizzando i 5 sensi, l'incontro con gli studenti vuole favorire il consumo della frutta e della verdura e insegnare loro l'importanza del rispetto della stagionalità.

La prima colazione a scuola

Sempre in ottica di alimentazione corretta fin da piccoli, Sodexo e le Amministrazioni comunali, hanno proposto e proporranno per tutti gli alunni 'La prima colazione a scuola' e il progetto 'Merenda Drin Drin' per far comprendere meglio ai bambini l'importanza di questa importante occasione alimentare. Per gli alunni iscritti alla mensa saranno inoltre realizzate la 'Festa della Verdura e della Frutta', per promuovere il consumo di alimenti spesso non graditi, e menù speciali dedicati a occasioni di festività e/o occasioni speciali.

Corretta alimentazione, ma anche lotta allo spreco alimentare. Tema affrontato in entrambi i Comuni con la distribuzione avvenuta delle food bag, un accessorio adatto al contatto con gli alimenti, lavabile, riutilizzabile e riciclabile per il recupero di pane, frutta e prodotti confezionati che non vengono consumati durante il pranzo.

Per far conoscere agli studenti, in particolare quelli delle classi quarte e quinte, dove vengono cucinati i pasti che poi vengono consegnati in mensa, verranno organizzate delle visite presso il Centro cottura del polo scolastico di Lecco. Sarà l'occasione per visionare le modalità di stoccaggio e produzione dei pasti e incontrare tutto il personale di cucina dedicato per la realizzazione dei loro pasti. A ogni bambino verrà poi consegnato un cappello da cuoco, un diploma da aspirante chef e una piccola merenda.

"Lotta allo spreco alimentare, una priorità"

"La lotta allo spreco alimentare e l'educazione a corretti stili di alimentazione sono una nostra priorità - commenta Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia Lariana -. Per questo motivo siamo stati molto disponibili ad accogliere la proposta di Sodexo e confidiamo possa diventare una sana abitudine nel futuro dei piccoli alunni".

"Da anni con Sodexo lavoriamo per realizzare iniziative che permettano di sensibilizzare bambini e famiglie sull'importanza di una sana e corretta alimentazione e sulla lotta allo spreco alimentare - afferma Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario - Con queste varie e valide proposte posso affermare che siamo sulla strada giusta".

"Siamo molto orgogliosi di aver realizzato un percorso virtuoso insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario che permetta fin da subito ai più piccoli di conoscere quelli che sono i fondamenti di una sana e corretta alimentazione - dichiara Paolo Vignieri, responsabile di area di Sodexo Italia - Avvicinare i bambini a uno stile di vita sano è una delle nostre priorità, così come la promozione di una maggiore attenzione all'ambiente e alla lotta allo spreco alimentare attraverso iniziative e progetti pensati per i più piccoli che abbiano un impatto concreto sul quotidiano".