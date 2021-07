"Il mercato deve stare in centro in via definitiva. Quello è il suo alveo naturale che peraltro può consentire il rilancio di tutto il centro città e favorire le attività commerciali". Lo afferma Corrado Valsecchi capogruppo di Appello per Lecco in Consiglio comunale, intervenendo così su un tema sempre molto dibattuto e sentito.

"Da anni Appello per Lecco si batte per il ritorno in centro del mercato cittadino che ovviamente andrà riqualificato dal punto di vista estetico e del design, dei diritti di occupazione del suolo pubblico sulla base di aver rispettato gli adempimenti di legge e versato quanto dovuto, maggiori controlli da parte della Polizia municipale, il posizionamento di 60 bancarelle il mercoledì e 90 il sabato - continua Corrado Valsecchi in una nota - Oggi piazza affari e piazza Mazzini hanno tutte le predisposizioni di sottoservizi per poter offrire energia elettrica anche agli ambulanti alimentari".

Al tema del mercato cittadino si collega strettamente anche quello del riutilizzo dell'area ex Piccola. "Non abbiamo acquistato l'area ex piccola velocità certo per lasciare il mercato, ma per immaginare un progetto di grande respiro ambientale, sportivo, ricreativo ed economico da realizzarsi anche con il contributo del nostro Politecnico - aggiunge il Consigliere comunale - In questi anni abbiamo sempre presentato come appello per Lecco progetti richiesti a professionisti come l'ingegner Invernizzi e l'architetto Annoni ed oggi siamo veramente felici di vedere che quei progetti hanno preso forma".

"Tuttavia, come dicevamo - conclude Corrado Valsecchi - non deve essere una sperimentazione ma un'iniziativa definitiva che ci consentirà di accontentare ambulanti, clientela e commercio per il nuovo posizionamento del mercato e non avremo condizionamenti di sorta nell'immaginare il nuovo destino dell'area della Piccola".