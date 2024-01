Nuovo prezioso mezzo per l'Auser Colico grazie ai Lions

Tanti cittadini domenica all'auditorium Ghisla hanno preso parte alla cerimonia di consegna del nuovo veicolo donato all'Auser di Colico dai Lions.

"I Lions operano per aiutare con i propri service e donare un veicolo a un'associazione come Auser, che mette al primo posto il bisogno di chi necessita cure sanitarie, significa fare al meglio quello per cui esistiamo" ha affermato Federica Levi, presidente del Lions club di Colico che unitamente ai club di Bormio, Chiavenna, Livigno, Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra e Tellino ha raccolto i fondi per l'acquisto di un Fiat Doblò.

Presenti alla cerimonia anche Ruggero Belluzzo come presidente di zona, Norberto Gualteroni in qualità di past governatore e Ornella Moroni, segretaria Lions Club Sondrio host.

Il ringraziamento delle autorità

Sul palco, per portare i propri saluti e i ringraziamenti anche il sindaco di Colico Monica Gilardi, il presidente Auser Colico Emilio Curti e il presidente provinciale di Auser Claudio Dossi che ha affermato: "Un grandissimo grazie al Lions club per averci donato questo mezzo che useremo per accompagnare persone fragili nei luoghi di cura. Ne faremo buon uso e ringrazio naturalmente anche i volontari di Auser che dedicano tanto tempo a questa attività".