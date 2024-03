Due saloni lecchesi tra i migliori parrucchieri d'Italia

Due parrucchieri lecchesi sono stati scelti per far parte di Top Hairstylist, da oltre 20 anni la guida ai migliori parrucchieri d'Italia. L'edizione 2024 è racchiusa in un book di 240 pagine, che raccoglie appunto i migliori hairstylist selezionati tra i circa 86mila esistenti sul territorio italiano. I saloni al “top” si sono distinti per diversi fattori, tra cui la qualità dei servizi offerti ai clienti, il rapporto con il prezzo richiesto al pubblico, il livello dei prodotti utilizzati, il comfort dell'ambiente, la professionalità del team.

Non solo. “A fare di un salone uno dei migliori in Italia – fanno sapere da Top Hairstylist – non è solo il lusso degli arredi, ma soprattutto il benessere che è in grado di far raggiungere alle sue ospiti. Per questa ragione a essere premiati sono stati i professionisti che hanno scelto di seguire percorsi di formazione costanti per garantire il meglio alle loro clienti. Molti di loro sono anche pedanisti, direttori artistici o tecnici, scelti come ambasciatori di brand internazionali”.

Due saloni lecchesi in Top Hairstylist 2024

In tutta la Lombardia sono solo una trentina i saloni selezionati: 4 sono a Bergamo, nessuno a Brescia, 2 a Como e a Lecco, 3 in provincia di Monza e Brianza, 9 a Milano (tra cui un fenomeno cult come Aldo Coppola), nessuno a Sondrio e 4 a Varese. I due lecchesi sono “Christian Coluccio Stilista” e "Km Salon by Roberta e Michele".

Christian Coluccio vanta un ricco percorso formativo e di successi professionali. Dopo aver completato il percorso accademico, dove ha avuto l’opportunità di interagire con professionisti di spicco, ha arricchito le sue competenze nei migliori saloni italiani, londinesi e parigini. Il suo stile personale si è ispirato alla formazione ricevuta da due grandi artisti come Aldo Coppola e Diego Dalla Palma. Christian si distingue inoltre come make-up artist e come consulente d’immagine. La sua partecipazione è richiesta nelle fashion week di Milano e Parigi e in numerosi eventi legati ai marchi di alta moda più importanti. Il suo talento si fonde armoniosamente con la sua tenacia, umiltà, capacità di autocritica e la determinazione di non considerarsi mai completamente realizzato. Christian e il suo team altamente professionale accolgono e curano il look delle clienti nei minimi dettagli per creare opere uniche e originali. Effettuano trattamenti innovativi, utilizzando prodotti d’eccellenza e tecnologie all’avanguardia. Chi si affida alle mani di un professionista del calibro di Christian Coluccio, può contare su un’esperienza completa, in cui viene ascoltato, compreso, valorizzato, vivendo così una delle esperienze più piacevoli che una donna possa desiderare. Stile dell’ambiente: salone dallo stile moderno, curato nei minimi dettagli. Atmosfera luminosa e accogliente riscaldata dal legno scuro del parquet. Il lampadario raffinato e gli specchi in stile barocco danno risalto alle pareti bianche e all’elegante carta da parati. L’area dedicata al make-up è stata rinnovata. Il locale è in via Tonio da Belledo, Lecco.

A Bellano, Roberta e Michele dirigono il loro salone avvalendosi di uno staff di professionisti, offrendo ai clienti un’esperienza ricca di competenza ma anche di coccole. Entrambi hanno ricevuto una formazione significativa da Aldo Coppola, seguendone l’approccio. Roberta vanta una carriera nel settore di 50 anni, mentre Michele è stato consulente tecnico per L’Oréal professional per dieci anni. Sono stati scelti come hairstylist in eventi prestigiosi, come il Festival del cinema di Venezia, e nei backstage di show di alta moda. Sono esperti del colore, delle tecniche di schiaritura e dei trattamenti alla cheratina che realizzano dopo aver effettuato un’attenta consulenza iniziale e utilizzando prodotti naturali di primissima qualità. Tra i loro punti di forza c’è l’innovativo trattamento shades che, privo di ammoniaca, conferisce tridimensionalità al colore e neutralizza l’effetto ricrescita. A questo si aggiunge l’applicazione di extension, il servizio acconciature e i pacchetti bellezza per i matrimoni. A Bellano e nei dintorni, Roberta e Michele sono conosciuti come “I coloristi del lago”. Il locale è via Boldoni, 13, Bellano: “Siamo molto fieri di questo traguardo e per l’importante risultato raggiunto”, commentano i titolari.