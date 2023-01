Il ministro Alessandra Locatelli a Lecco: "Il terzo settore una risorsa preziosa"

Il ministro per le disabilità in visita al territorio lecchese. Alessandra Locatelli - esponente della Lega e del Governo Meloni - ha raggiunto oggi la città capoluogo per incontrare operatori e ospiti di alcune delle strutture attive nell'ambito dei servizi socio assistenziali e del terzo settore.

Dopo un saluto istituzionale in municipio di Lecco alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni, il ministro ha raggiunto "Casa Orizzonte" di via Legnano, prima di una visita alla stanza multinsensorale di via Tagliamento, alla casa di quartiere di via Ortigara e al Centro di servizio per il Volontariato di Monza, Lecco e Brianza, per spostarsi poi alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Domenica Locatelli tornerà nella nostra provincia per vedere il cantiere del parco giochi inclusivo di Lierna e il parco inclusivo già realizzato in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte.

"Come ho detto in Comune e ai rappresentati delle associazioni, per me è sempre un piacere visitare la realtà lecchese e confrontarmi con chi opera nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità - ha dichiarato Alessandra Locatelli - ho trovato tanto entusiasmo e ho potuto vedere da vicino l'impegno di diverse associazioni sul territorio. A livello governativo abbiamo istituito un tavolo per riflettere proprio con il mondo del terzo settore allo scopo di migliorare i servizi alle persone con disabilità e per migliorare la legge 112 (il 'Dopo di noi' del 2016) introducendo anche alcuni aspetti più innovativi".

Gli alloggi e il servizio di assistenza di "Casa Orizzonte"

La visita del ministro - accompagnata, tra gli altri, dall'assessore al Welfare di Lecco Emanuele Manzoni - è stata l'occasione anche per riscoprire l'importante realtà di "Casa Orizzonte", un servizio del Comune di Lecco con alloggi e assistenza a persone disabili, portato avanti in collaborazione con Anffas (Associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale), la Cooperativa La Vecchia Quercia di Calolziocorte e l'impresa sociale Girasole.

"Questa struttura è nata nel 2006, si è evoluta negli anni ed oggi è diventata una grande casa divisa in tre appartamenti, nella quale ospitiamo dieci adulti con disabilità, ai quali si uniscono altre persone che necessitano di assistenza - spiegano la responsabile Emi Lapertosa e la coordinatrice Valentina Invernizzi - Sono uomini e donne di Lecco e dintorni che a un certo punto hanno avuto bisogno di una casa. Si è sempre cercato di mantenere il più possibile i legami tra loro, le famiglie, il territorio, le associazioni. Lavoriamo molto sul cercare di rendere gli ospiti autonomi - aggiungono Emi e Valentina - lasciando loro la gioia di fare da soli dove è possibile, stringendo allo stesso tempo legami e amicizie".

Presente oggi anche Stefano Villa, storico dirigente di Anffas Lecco. "Questo immobile è stato ricevuto in eredità da Anffas e l'associazione stessa, insieme al Comune di Lecco con un finanzimernto regionale e della provincia, lo ha ristrutturato dando poi la casa in gestione all'Amministrazione - ricorda Villa - Io all'epoca ero il presidente di Anffas Lecco, sono stato progettista e direttore lavori di questa struttura riqualificata. Dieci anni dopo l'apertura abbiamo rialzato e potenziato gli appartamenti. Al momento sono dieci gli ospiti che qui assistiamo in accordo con i Servizi sociali".