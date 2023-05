La menzione speciale Rosa Camuna a Giuseppe Moioli

All'olimpionico mandellese Giuseppe Moioli la menzione speciale Rosa Camuna di Regione Lombardia. Questa la scelta del Pirellone che omaggia così uno degli sportivi simbolo della nostra provincia. Si terrà infatti sabato 27 maggio a Milano la cerimonia di consegna dei premi 'Rosa camuna', l'onorificenza più alta della Regione e poche ore sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori.

Si tratta di Carmen Colombo Galli (Milano), della Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità - (Milano), di Roberto Maroni (Varese) alla memoria, di Elena Fanchini (Bergamo) alla memoria e della società Villelalla. Tra le menzioni speciali spiccano i nomi di Ivana Giannetti (Brescia) con Telefono azzurro, Simone Lunghi (Pavia), Pierluigi Ceccardi (Mantova) e altri ancora fino ad arrivare alla "medaglia al merito" nei confronti di Moioli, che nel luglio scorso, era stato festeggiato anche dal comune di Mandello e dagli amici della frazione di Olcio in occasione del suo 95° compleanno.

"La menzione premio Rosa Camuna va, tra gli altri, a Giuseppe Moioli (Lecco), gloria del canottaggio e grande orgoglio lombardo per le sue vittorie alle Olimpiadi del 1948 e ai Campionati Europei del 1947, 1949, 1950 e 1958 - si legge nelle motivazioni della Regione - La sua passione per lo sport e per i giovani ne fanno ancora oggi, a 95 anni, una guida per molti atleti che sono cresciuti seguendo i suoi insegnamenti presso l'Asd Canottieri Moto Guzzi".

Mauro Piazza: "Felice di averlo proposto e di saperlo premiato, è un esempio"

"Sono particolarmente lieto che la candidatura di Giuseppe Moioli, che ho proposto nelle scorse settimane, abbia trovato il favore da parte del presidente Fontana e della commissione giudicatrice - commenta il lecchese Mauro Piazza, sottosegretario regionale all'autonomia e ai rapporti con il consiglio regionale - Moioli rappresenta per la nostra Provincia, un esempio di dedizione allo sport e alla formazione dei ragazzi, prima come grande campione olimpionico e poi come allenatore di giovani atleti, ma soprattutto formatore di uomini: un vanto non solo sportivo, un esempio come educatore di tutti coloro che si sono approcciati al mondo del Canottaggio e non solo. Un particolare ringraziamento va al vice presidente vicario della provincia di Lecco, Mattia Micheli che, per primo, mi ha sollecitato nel presentare una candidatura che ha ricevuto il giusto riconoscimento".

Il riconoscimento legato alla Festa della Lombardia

Il tradizionale e annuale riconoscimento viene conferito in occasione della "Festa della Lombardia", che si celebra il 29 maggio, ed è destinato - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della giunta e del consiglio regionale - alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

"Premi - spiega Fontana - istituiti insieme al consiglio regionale, per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Sono molto felice di riconoscere pubblicamente l'impegno di tante persone che per i nostri territori rappresentano motivo di orgoglio. E per questo è giusto che vengano ringraziate e premiate. Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così, per una Lombardia sempre più competitiva e solidale".

Per l'edizione 2023, presso Palazzo Lombardia e piazza Città della Lombardia, è previsto un ricco programma di eventi pubblici che faranno da contorno (sabato e domenica) alla consegna dei Premi Rosa Camuna. Sarà possibile salire al Belvedere del 39° piano (dalle ore 14 alle 22) e saranno proposti diversi spettacoli.