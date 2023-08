La cultura non va in vacanza: i musei aperti a Ferragosto

Non solo lago, non solo escursioni. Nelle giornate di Ferragosto c'è spazio anche per la cultura e la visita ai musei, sia nel Lecchese che nelle province limitrofe. La Regione Lombardia ha diramato oggi l'elenco dei musei che non vanno in vacanza e tra questi ci sono il Museo archeologico del Barro a Galbiate e Villa Monastero a Varenna.

Stando sempre in zona lago, ma spaziando nella vicina provincia di Como, martedì 15 agosto residenti e turisti potranno andare alla scoperta del Museo villa del Balbianello e di Villa Carlotta nel comune di Tremezzina, oppure al Museo della fine della Guerra a Dongo, al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo (meta di tanti ciclisti) a Magreglio e (un po' più all'interno) il Museo della valle a Cavargna. E c'è anche qualche bella idea per una gita fuoriporta sempre in una delle province lombarde per un ferragosto alternatico, più culturale che da relax in spiaggia. Sono oltre 200 le

"Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione - spiega l'assessore regionale alla cultura, Francesca Caruso - 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla direzione generale cultura sulle aperture a Ferragosto. È emerso che 44 strutture saranno accessibili lunedì 14 agosto, 56 saranno visitabili martedì 15 e 38 saranno aperte in entrambe le giornate. Sarà un'ulteriore grande opportunità per far conoscere le bellezze dei nostri musei. Migliaia di persone decidono di visitare la nostra regione anche per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, a cui si affianca la capacità del territorio di offrire servizi di qualità. In Lombardia - conclude l'assessore Caruso - la cultura non va in vacanza".

Ecco dunque la lista dei musei aperti a Ferragosto nelle 9 città capoluogo e province della Lombardia, partendo proprio dai territori a noi più vicini.

Provincia di Lecco

Galbiate: Museo archeologico del Barro

Varenna: Villa Monastero

Provincia di Sondio

Campodolcino: Museo della Val San Giacomo e della via Spluga

Chiavenna: Museo della Valchiavenna

Provincia di Bergamo

Bergamo: Accademia Carrara

Bergamo: Galleria d'arte moderna e contemporanea

Bergamo: Museo civico archeologico

Bergamo: Museo civico di scienze naturali E. Caffi

Bergamo: Museo delle storie di Bergamo

Bergamo: Orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Gandino: Museo della Basilica

Romano di Lombardia: Museo d'arte e cultura sacra

Provincia di Como

Cavargna: Museo della valle

Dongo: Museo della fine della Guerra

Magreglio: Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo

Tremezzina: Museo villa del Balbianello

Tremezzina: Villa Carlotta

Provincia di Brescia

Bienno: Museo etnografico del ferro, delle arti e delle tradizioni popolari

Brescia: Civici musei di arte e storia

Brescia: Museo Diocesano

Ceto: Museo didattico della Riserva naturale e Incisione rupestri Paspardo

Gardone Riviera: Museo Il Vittoriale degli italiani

Manerba del Garda: Museo civico archeologico della Valtenesi

Montichiari: Museo Luigi e Piero Lechi

Temù: Museo della Guerra bianca in Adamello

Toscolano Maderno: Museo della carta di Toscolano Maderno

Provincia di Varese

Angera: Civico Museo archeologico

Casalzuigno: Museo Villa della porta Bozzolo

Somma Lombardo: Parco e Museo del volo Volandia

Varese: Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte

Varese: Museo Villa e Collezione Panza

Morazzone: Casa Macchi

Provincia di Cremona

Crema: Museo civico di Crema e del Cremasco

Cremona: Fondazione Museo del violino Antonio Stradivari

Cremona: Museo archeologico

Cremona: Museo civico Ala Ponzone

Cremona: Museo di storia naturale

Soncino: Museo della stampa centro studi stampatori ebrei.

Milano

Museo del Risorgimento - Civiche raccolte storiche

Galleria d'arte moderna di Milano

Gallerie d'Italia - piazza Scala

Musei archeologici

Museo del Novecento

Museo delle Culture - area ex Ansaldo

Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Museo villa Necchi Campiglio

Pinacoteca Ambrosiana

Palazzo Morando Costume moda immagine

Adi Design Museum

Provincia di Mantova

Castiglione delle Stiviere: Museo internazionale della Croce Rossa

Cavriana: Museo archeologico dell'Alto Mantovano

Mantova: Museo civico di Palazzo Te

Mantova: Museo della Città

San Benedetto Po: Museo civico Polironiano

Provincia di Pavia

Vigevano: Musei civici 'Luigi Barni'

Zavattarello: Museo di Arte contemporanea

Per maggiori informazioni su orari e aperture, consultare i siti internet dei rispettivi musei. All'indirizzo web del ministero della Cultura (clicca qui) è possibile consultare anche i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali che resteranno aperti nella giornata di Ferragosto 2023.