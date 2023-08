I 5 consigli per rendere frizzante un caldo weekend di agosto

In in weekend "nero" per il traffico, con l'esodo di agosto, ma sereno dal punto di vista meteorologico, per chi rimane nel territorio non mancheranno le cose da fare e da vedere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 4 agosto 2023 a domenica 6 agosto 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SAGRA DELLA POLENTA - Non si fermano gli eventi dell'estate targata Erve. Nel piccolo comune dell'alta Valle San Martino torna infatti la tradizionale e apprezzata sagra della polenta, giunta alla sua 28esima edizione. L'appuntamento è per domenica 6 agosto.ù

I QUEEN A VARENNA - Decimo appuntamento per il Lake Como Varenna Festival, giunto alla quarta edizione. Questa volta il pubblico potrà applaudire il "Queen tribute show" dei MerQury Legacy in programma nella serata di sabato 5 agosto.

CANTA BATTISTI-MOGOL - Il concorso canoro dedicato a Lucio Battisti e al suo paroliere Mogol vive la seconda serata a Lecco.

FESTIVAL TRA LAGO E MONTI - Il Festival di musica Tra Lago e Monti sbarca a Barzio il 5 agosto.

VISITE AI LUOGHI DI FEDE - Sarà un agosto denso di appuntamenti per "I luoghi di fede dell'Alta Brianza", con aperture straordinarie e due appuntamenti importanti promossi per la festività di San Lorenzo. Si comincia domenica 6 agosto.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Spazio anche al cinema all'aperto. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.