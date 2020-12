"Il Manto di Stelle" illumina le vie di Lecco per le Festività

Tra le varie iniziative previste nel Diario di Natale del Comune di Lecco, "Il manto di stelle" consente, dallo scorso 10 dicembre, l’illuminazione dei luoghi significativi della città. L'obbiettivo è quello di dare luce e colori sia ad alcuni edifici storici e culturali sia ad alcune scuole, in segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto da dirigenti, insegnanti e famiglie in questi mesi di didattica a distanza. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con Ltm, Lecchese Turismo Manifestazioni.

"Nella consapevolezza della straordinarietà di questo 2020, l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria vicinanza a ciascun cittadino con "Il Manto di Stelle", giochi di luce, proiezioni e colori su alcuni edifici storici e culturali e su alcune scuole nei rioni della città. Questo quale segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto da dirigenti, insegnanti e famiglie in questi mesi di didattica a distanza".