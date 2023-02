Nicole, la ballerina lecchese sul palco di Sanremo con Morandi e Sangiovanni

Anche una ballerina lecchese sul palco del Festival di Sanremo. Nicole Greco, 22 anni di Valmadrera, si è esibita con successo insieme al team di artisti che ha accompagnato nelle danze e nella scenografia lo show di Gianni Morandi e Sangiovanni, i quali hanno riproposto l'intramontabile canzone "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" lanciata nel 1963 dal Gianni nazionale. Uno spettacolo che nella serata di giovedì ha fatto letteralmente ballare tutto l'Ariston, emozionando anche milioni di spettatori da casa. E tra coloro che hanno vissuto l'emozione più forte c'è stata senza dubbio Nicole, la quale ha iniziato a studiare danza a soli sei anni. Poi gli studi all'istituto Bertacchi di Lecco e l'approdo tre anni fa alla Bounce Factory Dance Studio di Milano Bovisa. Fino al sogno, diventato realtà, di vivere Sanremo.

"Ho iniziato a ballare da piccola dedicandomi anche alla pallavolo - ci racconta Nicole - Poi ho frequentato il Bertacchi e più avanti negli anni ho conosciuto il maestro Marco Cascella direttore dell'accademia di Milano che mi ha portato alla Bounce Factory Dance studio, dove studio tuttora. Un percorso triennale giunto ormai alle sue tappe conclusive. Qui ho potuto perfezionare la mia passione per la danza, ho capito che questa è la mia strada e devo dire che mi stanno capitando cose bellissime, esperienze uniche come quella del Festival di Sanremo che mai avrei pensato di vivere".

"Salire sul palco dell'Ariston è stato bellissimo, un'emozione unica, sono ancora positivamente sotto choc - continua la 22enne lecchese, ora rientrata a Milano - Noi ragazzi dell'Accademia eravamo stati selezionati per partecipare al videoclip ufficiale della canzone che uscirà su Youtube. Poi siamo piaciuti, sia alla produzione sia ai due artisti ed è stato così proposto alla scuola di andare a Sanremo". La canzone è una sorta di remake e si intitola infatti "Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte", e ha saputo coinvolgere tre generazioni di pubblico.

"Morandi e Sangiovanni li abbiamo conosciuti soprattutto sul set del videoclip, si sono dimostrati fin da subito molto disponibili, gentili e simpatici - racconta Nicole - Hanno scherzato con noi, ci hanno fatto sentire a nostro agio. Come vi dicevo, la sera dello show in diretta ero emozionatissima. Ballare su un palcoscenico così prestigioso a soli 22 anni è qualcosa di unico, così come veder alzarsi in piedi e ballare tutto il teatro con una canzone intramontabile che ha così festeggiato al meglio i suoi 60 anni. Voglio quindi ringraziare chi ha creduto in me - conclude la giovane artista - In particolare Alessandra Valenti, la persona che ci ha offerto l'opportunità di lavorare con Gianni e Sangiovanni, e il maestro Marco Cascella. Una dedica speciale va infine alla mia famiglia, la quale mi ha sempre sostenuta fin da piccola". E oggi per Nicole il sogno è diventato realtà.