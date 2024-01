Nuove luci a Varenna grazie al Pnrr

Inizieranno domani, lunedì 15 gennaio, i lavori per la sostituzione di alcuni corpi illuminanti adibiti all’illuminazione stradale di Varenna. L’intervento è frutto della volontà dell’Amministrazione di efficientare la pubblica illuminazione utilizzando i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

"A fronte del censimento delle apparecchiature presenti sul territorio di Varenna e diventate definitivamente di proprietà comunale nel 2022, la scelta intrapresa è stata quella di cominciare a sostituire gli apparecchi più datati ed in particolare quelli con sorgente a vapori di mercurio installando sorgenti Led - spiega il sindaco Mauro Manzoni - Nel rispetto del contesto tutelato del paese, è stato richiesto espressamente di proporre a livello progettuale apparecchiature con temperatura di colore pari a 3.000 K (luce neutra)".

Un intervento nel rispetto del contesto tutelato del paese

La decisione, fa sapere sempre l'Amministrazione varennese, è supportata anche a livello normativo dal decreto legislativo 27 del 2014, che aveva introdotto il divieto di utilizzare sostanze pericolose all’interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche e - nell'ambito della lotta al cambiamento climatico - dal fatto che dal 2023 le lampade inefficienti e quelle contenenti mercurio non potranno più essere immesse nel mercato Ue.

"Questa decisione ha guidato l’attività progettuale definendo le zone sulle quali concentrarsi. Nel rispetto del contesto tutelato del paese, è stato richiesto espressamente di proporre a livello progettuale apparecchiature con temperatura di colore pari a 3000K (luce neutra) contrariamente a quanto accade solitamente con l’illuminazione stradale dove solitamente si utilizzano luci più fredde".

Strade e cifre

L’intervento interesserà le seguenti tratte: tutti gli stradali di via Roma; tutti gli stradali di viale Polvani; i primi 8 stradali di via Pino, salendo dalla Strada provinciale 72. La cifra messa a base d’asta per le lavorazioni in oggetto è stata di 35.131,68 euro. I lavori sono stati affidati alla Livio Impianti srl che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso percentuale per un importo contrattuale pari a 34.091,04 euro oltre Iva al 22%, per un totale di 41.591,07 euro.