Il brindisi per un felice 2024 nella suggestiva cornice di Varenna

Successo per il veglione di Capodanno organizzato dal Comune di Varenna in piazza San Giorgio. Molte persone di tutte le età hanno potuto attendere lo scoccare della mezzanotte nella perla lecchese del lago di Como, in compagnia dei travolgenti Jam Shock Band Live, il gruppo formato da Marco Mesemi, Andrea Lamberti, Daniele Quarto ed il corpo di ballo. Tanta la voglia di ballare e di cantare, favorita anche dalla magia della splendida location in cui ci si trovava.

Nonostante il maltempo che ha imperversato fino a quasi le 22, gli organizzatori hanno creduto (come le previsioni del resto annunciavano) in un miglioramento delle condizioni meteo prima della mezzanotte. Infatti poco prima delle 23 si è fatta largo tra le nuvole la luna che ha poi fatto compagnia ai presenti per tutta la festa. "Un ringraziamento - commenta il sindaco Mauro Manzoni - va al consigliere con delega agli eventi Renata Bianchi per l’impeccabile organizzazione che ogni anno contraddistingue questo immancabile appuntamento varennese, un evento sempre gradito che attira moltissime persone per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno".