Nuove tappe nei lavori del teleriscaldamento: le prossime vie interessate

Nuove tappe nel percorso di realizzazione del teleriscaldamento a Lecco. Nell’ambito del progetto di estensione della rete in città, in accordo con l’amministrazione comunale, è stato programmato in concomitanza con il periodo di chiusura degli istituti scolastici l’inizio dei lavori per la posa delle reti in via Marco D’Oggiono, Via Digione e Via Dante, dove sono stati esposti cartelli informativi sulle imminenti nuove opere e l’indicazione dei riferimenti per eventuali necessità in corso d’opera.

Via Marco d’Oggiono. Le limitazioni ai posteggi

Per l’esecuzione dei lavori in via Marco D’Oggiono dal 12 giugno al 4 agosto sarà istituito, senso unico di marcia con direzione da via Sassi a Via Dante, il divieto di sosta con rimozione forzata degli stalli occupati dal cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori il parcheggio a pagamento non sarà attivo e le soste verranno

regolamentate per i soli residenti e per mezzi di carico e scarico a servizio delle attività presenti. Inoltre, per consentire a mezzi pubblici del servizio urbano di raggiungere la via Sassi verrà consentito il transito in via Carlo Cattaneo fino al termine dei sopra citati lavori.

Subito dopo toccherà a via Digione e viale Dante

Successivamente i lavori proseguiranno in via Digione e viale Dante secondo tempistiche e modifiche alla viabilità che saranno indicate con successive comunicazioni da parte del Comune e della società Acinque. Sono inoltre ancora attivi i cantieri per la posa della rete del teleriscaldamento lungo la via Belfiore, "lavori

complessi per l’elevato diametro delle tubazioni e la forte presenza di altri sottoservizi che rallentano in

modo significativo la posa delle lavorazioni".

I cantieri ancora in corso

In particolare i cantieri ancora in corso sono i seguenti:

Via Belfiore nel tratto tra via Riccioli e via Baracca con termine dei lavori previsti entro il 9 luglio 2023 con l’istituzione di un senso unico di marcia in direzione via dell’Eremo

Via Belfiore, nel tratto tra via Risorgimento e via Grandi. Per questo cantiere è prevista la fine dei lavori il giorno al 13 giugno (rispetto alla data originaria del 10 giugno) in quanto rimane da concludere l’attraversamento dell’incrocio in via Belfiore/via Giuseppe di Vittorio/Risorgimento. Alla fine di questi lavori sarà rispristinato il doppio senso di circolazione lungo la via Belfiore nel tratto tra via Risorgimento e via Grandi.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il numero verde 800.077.464, la casella di posta elettronica info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.