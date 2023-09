Offerte di lavoro: Silea cerca tre figure professionali a tempo indeterminato

Tre offerte di lavoro da parte di Silea. La Spa con sede a Valmadrera, operatore pubblico di riferimento regionale nel settore dell'economia circolare e gestore dell’intero ciclo integrato dei rifiuti (servizi di raccolta differenziata e di igiene urbana, gestione impianti di trattamento e riciclo, produzione di energia elettrica), è infatti alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.

Nel dettaglio, sono aperti due diversi bandi di selezione per: due operai addetti all’impianto di compostaggio con produzione di biometano e per un responsabile automazione e processi dell’impianto di compostaggio con produzione di biometano. In tutti e tre i casi verrà proposto un contratto a tempo indeterminato.

Sarà possibile avanzare le proprie candidature entro il 14 ottobre 2023. Sul sito internet www.sileaspa.it nell’apposita sezione "Bandi di assunzione" è possibile consultare la documentazione e approfondire requisiti e modalità di candidatura.