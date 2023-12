La testimonial italiana contro l’uso di droghe: "Vuoi trasgredire? Non farti"

"Vuoi trasgredire? Non farti!" Questo il titolo del libro autobiografico nel quale l'autrice Giorgia Benusiglio ha raccontato il calvario da lei vissuto a causa dell’assunzione di mezza pasticca di ecstasy che la portò a subire un trapianto di fegato per salvarle la vita. Giorgia, testimonial italiana per la prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti, ha incontrato i giovani olginatesi al teatro Jolly, all'interno di una delle diverse iniziativa organizzate per i 50 anni del gruppo Aido di Olginate e Valgreghentino.

L'incontro ha coinvolto in particolare gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. "Giorgia da 12 anni è la testimonial italiana per la prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti - spiega Antonio Sartor, dirigente locale dell'Aido - Nel 2010 ha scritto il libro autobiografico dal titolo 'Vuoi trasgredire? Non farti!' Da anni Aido incontra gli studenti delle nostre scuole, in occasione del festeggiamento dei nostri 50 anni, abbiamo voluto organizzare questo incontro speciale. Presente anche il sindaco Marco Passoni, nostro iscritto".

E proprio il primo cittadino di Olginate ha commentato: "Ieri ho avuto il piacere di ascoltare la testimonianza di Giorgia Benusiglio che ha parlato davanti a più di 200 alunni della scuola secondaria. Giorgia è riuscita a coinvolgere i ragazzi che l'hanno ascoltata senza batter ciglio per un'ora e poi si sono scatenati con le domande. Il mio augurio è che tutto quello che Giorgia ha seminato possa portare frutto quando i nostri ragazzi si troveranno a dover scegliere tra un sì e un no che potrebbero cambiare loro la vita. Grazie ancora e lei e al gruppo Aido Olginate Valgreghentino per averci regalato questo momento prezioso".