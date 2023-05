Pescate rinnova l'illuminazione puntando sul green: in arrivo oltre 400 nuovi lampioni

Partiranno fra una settimana, il 1° giugno prossimo, i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale su tutte le strade di Pescate e lungo la passeggiata a lago. I lavori affidati alla società City Green Live di Vicenza, nuovo gestore comunale, riguarderanno la sostituzione completa di tutte le lampade della pubblica illuminazione con apparecchi a basso consumo e massima resa illuminotecnica.

Lo ha reso noto il sindaco Dante De Capitani, precisando che "Per quanto riguarda l'illuminazione stradale saranno sostituite 401 lampade e una parte di lampioni ammalorati in tutte le vie del paese, nonché 28 sistemi di controllo da quadro". A lago verranno invece mantenuti i pali alti che vanno dal parco Addio Monti al parco Fornaci sostituendo tutte le lampade, mentre saranno smantellati i lampioncini - dalla gestione problematica - che vanno dal parco La Punta al parco Torrette sostituendoli con 45 pali alti ad illuminazione intelligente che illumineranno il percorso della ciclabile senza interferire con le proprietà private.

"Si tratta di un intervento a costo zero per il Comune - precisa inoltre De Capitani - completamente a carico della società che avrà anche il compito di gestire tutte le manutenzioni per 9 anni e a cui l'Amministrazione corrisponderà un canone annuo con importo decrescente e comunque minore rispetto all'attuale gestione, a fronte del risparmio energetico prodotto nel tempo". Tutti gli impianti saranno poi collegati ad una centrale operativa che interverrà in caso di guasti entro 23/48 ore a seconda del rischio.

I primi lampioni ad essere interessati ai lavori saranno quelli di via Roma, poi si passerà a riqualificare e sostituire quelli a lago e poi si provvederà per le restanti vie del paese. L'intervento di riqualificazione energetica e illuminotecnica sarà completato entro l'autunno.