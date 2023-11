Il Comune che rimborsa l'abbonamento del bus agli studenti delle superiori

Troppi disagi nel trasporto pubblico dello scuolabus: il comune interviene e aiuta economicamente le famiglie. Succede a Pescate dove da alcune settimane l'Amministrazione - insieme a quella vicina Garlate - è molto critica nei confronti della società che si occupa del servizio di trasporto scolastico degli alunni. La situazione starebbe già migliorando, come risulta da recenti controlli. Ma intanto ecco questo aiuto.

"Gli studenti delle scuole medie superiori di Pescate, alcuni dei quali dall'inizio dell'anno scolastico continuano a subire disagi dal trasporto pubblico locale, riceveranno un rimborso dal comune di Pescate sul prezzo pagato per l'abbonamento - rende noto il sindaco Dante De Capitani - Una misura decisa all'unanimita nell'ultima riunione del consiglio comunale nel Piano per il diritto allo studio, che prevede di equiparare i costi di trasporto per tutti gli studenti pescatesi delle scuole elementari, medie e medie superiori a 20 euro al mese. Quindi da quest'anno scolastico anche gli studenti delle scuole superiori pagheranno 20 euro al mese che moltiplicati per i nove mesi di scuola fanno 180 euro all'anno".

Come ottenere il rimborso

"Ma siccome il costo annuale dell'autobus per Lecco è di 297 euro all'anno, il comune di Pescate rimborserà la differenza tra i 297 che pagano e i 180 euro che dovrebbero pagare e quindi 117 euro - sottolinea quindi De Capitani - Il rimborso varrà anche sulle altre tratte del trasporto pubblico per gli studenti. Dal prossimo mese di dicembre presentando presso gli uffici comunali l'apposito modulo con la ricevuta dell'abbonamento, sarà possibile ritirare il rimborso".