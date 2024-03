I cittadini dal sindaco: "Chiediamo sicurezza stradale e ambientale nel centro storico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il gruppo Vivi Olginate è nato spontaneamente dall'incontro di diversi cittadini che hanno intercettato e interpretato un bisogno emergente e sempre più diffuso di sicurezza e qualità ambientale per perseguire una migliore qualità della vita e fruibilità degli spazi comuni del centro storico cittadino. Nel mese di dicembre 2023 è stata pubblicata una petizione in cui si invitava l'Amministrazione comunale a prendere in considerazione una riqualificazione del centro storico agendo sia sulle barriere architettoniche sia sul traffico cittadino valutando anche la possibilità di istituire un senso unico.

Considerato il successo della petizione (sono state raccolto circa 200 firme), in data 5 marzo il gruppo, in rappresentanza dei sottoscrittori della petizione, ha incontrato il sindaco Marco Passoni. Il gruppo ha inteso sensibilizzare in ordine all'impatto sulla salute e sull'ambiente dell'inquinamento atmosferico e acustico dovuto all'intenso traffico cittadino illustrando le criticità legate alle barriere architettoniche che di fatto limitano l'inclusione sociale soprattutto dei soggetti più fragili come anziani, bambini e portatori di disabilità ma ha portato, altresì, proposte concrete.

La verifica richiesta dal sindaco

Il sindaco ha riferito l'intenzione di procedere alla revisione complessiva dello stato della mobilità cittadina solo dopo una verifica dell'assetto del sistema in ordine a sicurezza, qualità e funzionalità affidando questo studio a professionisti esterni. I tempi per l'effettuazione del lavoro sono circa quattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico e comunque con inizio lavori non prima di maggio.

L'Amministrazione comunale prevede momenti di confronto e partecipazione con i cittadini. Durante la discussione, il gruppo ha avanzato anche altre proposte oltre quella del senso unico: la creazione di marciapiedi a raso larghi e protetti, illuminazione dei passaggi pedonali che portano a luoghi sensibili, illuminazione pubblica dove è assente o carente, senso unico alternato o Zona a Traffico Limitato (Ztl) con varie modulazioni di applicazione, migliore segnaletica zona 30 in entrambi i sensi marcia e a terra, maggior controllo nelle fasce orarie con maggior flusso dì traffico extra urbano.

Il sindaco non ha dato disponibilità a nessun intervento di modifica della viabilità sino a quando non sarà in possesso dei risultati dello studio viabilistico, esprimendo anche la preoccupazione di congestionare il traffico sulla provinciale. Rispetto all'illuminazione pubblica ha informato che è prevista una gara per la sostituzione con tecnologia a Led di tutti gli attuali punti luce e un incremento nelle zone più critiche e meno illuminate ma, anche su questo, non ci sono tempi certi.

Chiunque volesse partecipare o mettersi in contatto con il gruppo "Vivi Olginate" può scrivere a petizioneolginate©qmail.com.

Gruppo "Vivi Olginate"

Paolo Barbieri

Silvia Caracciolo

Eleonora Sala

Grazia Toscano