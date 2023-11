Si riaccendono le "Luci su Lecco". Per un Natale sempre più magico

Tornano a splendere le "Luci su Lecco" per un Natale sempre più magico e coinvolgente, in grado di conquistare residenti e turisti. Lo show di giochi di luce e colori si accenderà in piazza XX Settembre e in piazza Cermenati sabato 25 novembre alle ore 17 e proseguirà per tutti i giorni delle festività - dalle 17 alle 23.30 - fino a domenica 7 gennaio, come illustrato oggi nella sede di Confcommercio Lecco.

Nell'occasione è stato proiettato il video dei disegni di luce che già negli anni passati hanno fatto la gioia di grandi e bambini, sempre su iniziativa dell'associazione "Gli Amici di Lecco" con il sostegno di Confcommercio, del Comune di Lecco (che coprirà i costi dell'energia elettrica), di Acinque, LineeLecco, agenzie Axa e con la collaborazione della società PassioneEventi, senza dimenticare altri sponsor e istituzioni. La realizzazione del progetto è affidata alla ditta Proietta.

Dove si accenderanno le proiezioni

Le luci natalizie illumineranno in particolare i palazzi di piazza XX Settembre e di piazza Cermenati, Palazzo delle Paure con il video mapping, e il lungolago. Sarà inoltre allestito il Villaggio degli Elfi, con il trenino, la giostra e l'albero parlante.

"Ringrazio tutti coloro che insieme a noi rendono possibile questa iniziativa natalizia sempre più apprezzata - ha dichiarato il presidente di Amici di Lecco, Antonio Peccati - L'anno scorso erano arrivati anche numerosi visitatori da Como, orfana della città dei balocchi. Ora siamo pronti a proporre un'altra edizione indimenticabile di queste 'Luci su Lecco'. Vi aspettiamo tutti all'inaugurazione in programma sabato 25 novembre in piazza, da lì inizierà la festa".

"Un'apprezzata iniziativa all'insegna di bellezza, turismo e socialità"

Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque, ha quindi sottolineato: "Ancora una volta è molto bello vedere questa importante collaborazione. Nei prossimi giorni si accenderanno le 'Luci su Lecco' creando una meravigliosa atmosfera natalizia e dando spazio alla bellezza, al colore e alla socialità. Sosteniamo quindi molto volentieri questa iniziativa".

Il presidente di LineeLecco, Mauro Frigerio, ha quindi lanciato una proposta apprezzata dai colleghi presenti come relatori alla conferenza stampa. "Queste 'Luci su Lecco' sono uno spettacolo in grado coinvolgere le famiglie e di fare la gioia dei bambini. Allo stesso tempo piace anche ai più anziani. Siamo quindi pronti a mettere a disposizione i nostri pullman per portare a vedere le proiezioni anche i nonni delle Rsa e le persone disabili ospiti di altre strutture socio assistenziali della città. Ne parleremo nei prossimi giorni per valutarne la fattibilità".

Benedetta Artusa (Bonaiti & C) e Filippo Sala (Sala assicurazioni) delle agenzie Axa di Lecco hanno a loro volta lodato la manifestazione, commentando: "Si tratta di una splendida proposta per vestire a festa, nel migliore dei modi, la città di Lecco, già di per sè molto bella e attrattiva anche per i turisti. Un grazie dunque a Peccati e a tutti gli organizzatori, noi ci siamo".

Gli Amici di Lecco

Ricordiamo dunque i nomi degli Amici di Lecco: Plinio Agostoni, Paolo Airoldi, Eufrasio Anghileri, Guido Baggioli, Antonio Bartesaghi, Andrea Beri, Natale Castagna, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Ercole Crippa, Gioielleria De Pascalis, Maria Grazia Dell'Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Emilio Panzeri, Antonio Peccati, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Mario Sangiorgio, Antonio Tirelli e Paolo Valassi.

Per la società Passione eventi, sono intervenute alla presentazione Agnese Frigerio e Paola Amati insieme alle collaboratrici Francesca Visamara e Alessia Azzolina, ricordando come negli stessi giorni delle proiezioni si accenderanno anche le luminarie natalizie, con l'aggiunta, per la prima volta, anche di corso Martiri della Libertà.

Si accendono anche le luminarie grazie a 160 attività

"In totale hanno aderito 160 attività - hanno spiegato - Le luminarie sono infatti sostenute dai commercianti, che contribuiscono così a illuminare e a rendere ancora più bello il Natale di Lecco. Il coordinamento è seguito dalla società Passione eventi, per conto di Confcommercio Lecco, mentre l’installazione è a cura di Onlight Pf di Pozzi Franco".

Di seguito le zone che saranno illuminate nelle festività targate Lecco: via Airoldi, via Anghileri, via F.lli Cairoli, via Capodistria, via Carlo Cattaneo, via Carlo Porta, via Cavour, viale Dante, piazzetta Isolago, via Leonardo Da Vinci, piazza Del Pozzo, lungo Lario Isonzo, corso Martiri, via Mascari, via Nazario Sauro, via Petrarca, via Roma e viale Turati.