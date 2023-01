Ecco quante tonnellate di pneumatici fuori uso vengono smaltite nel Lecchese

Tra Lecco e provincia sono state raccolte e avviate al riciclo quasi 1.200 tonnellate di pneumatici fuori uso nell'ultimo anno. Il dato emerge dal report stilato nei giorni scorsi da Ecopneus, società senza scopo di lucro principale operatore della gestione di PFU in Italia e responsabile del riciclo di circa il 60% dei copertoni generati ogni anno nel nostro Paese. In Lombardia nel corso del 2022 sono state raccolte o recuperate ben 33.883 tonnellate di Pneumatici fuori uso, equivalenti in peso a oltre 3,7 milioni pneumatici da autovettura. Il quantitativo è dunque inferiore al totale delle gomme smaltite ogni anno (anche altre società si occupano infatti di Pfu) ma indica bene come anche in questo settore gli scarti che necessitano di essere riciclati in base ai princìpi dell'economia circolare e per la difesa dell'ambiente, siano davvero una quantità elevata.

Secondo i dati di Ecopneus la Lombardia è la prima Regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione. In Lombardia Ecopneus ha esaudito 12.967 richieste di prelievo di PFU arrivate da oltre 3.800 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 1.129 tonnellate nel Lecchese. Per restare ai territori confinanti con il nostro, sono state raccolte 2.261 tonnellate nella provincia di Como, 2.539 tonnellate nella provincia di Bergamo, 2.345 tonnellate nella provincia di Monza e della Brianza e 966 nella provincia di Sondrio. Il record regionale spetta ovviamente a MIlano e dintorni con 8.848 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso.

"Ben 861 km di asfalti in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, resistenti, silenziosi e duraturi. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 33.883 tonnellate di PFU raccolte e recuperate in Lombardia nel 2022 da Ecopneus, equivalenti in peso a oltre 3,7 milioni pneumatici da autovettura - fa sapere la società in una nota inviata agli organi di informazione - Rispetto agli obiettivi di raccolta previsti dalla legge, calcolati sui quantitativi di pneumatici immessi nel mercato dalle aziende socie nell’anno solare precedente, nel 2022 Ecopneus ha raccolto il 119% del proprio target di legge, andando incontro al mandato ministeriale del +20% richiesto".

"Nel corso del 2022 Ecopneus ha messo in campo tutte le risorse di cui dispone, assicurando una raccolta capillare su tutto il territorio nazionale impegnandosi fortemente per lo sviluppo del mercato della gomma riciclata, come dimostra il sempre maggior impiego in molti settori, dall’edilizia, all’industria, allo sport, alle infrastrutture, dando un importante contributo agli obiettivi globali di sostenibilità e contrasto alla crisi climatica - ha dichiarato il Direttore generale di Ecopneus Federico Dossena - Risultati possibili grazie ad una filiera fatta di aziende su tutto il territorio nazionale che con Ecopneus sono impegnate e investono in innovazione e ricerca. Anche nel 2023 ci impegneremo ad accompagnare le aziende in questo processo, stimolando lo studio di nuove applicazioni della gomma riciclata e cogliendo le opportunità che la ripresa economica potrà offrire lavorando con etica e trasparenza al servizio del Paese e dell’ambiente".