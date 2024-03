Telecamere, droni e strumenti per la sicurezza: 171 mila euro a 7 comandi lecchesi

Più soldi per la sicurezza, anche nel Lecchese. Regione Lombardia ha infatti finanziato 106 progetti per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per un totale di 2.500.000 euro nel corso del 2024. In provincia di Lecco sono stati finanziati 7 interventi per un totale di 171.328,42 euro a favore dei comuni di Valmadrera, Cortenova, Colico, Barzio, Robbiate, Lecco e dell'ente provinciale con sede a Villa Locatelli.

Il contributo servirà ad acquistare autovetture ecologiche, armeria, telecamere di videosorveglianza urbana, fototrappole, body cam, droni, dash cam, computer e tablet operativi. E poi ancora impianti per il potenziamento della comunicazione della centrale radio

"Si tratta di un provvedimento importante che ha l’obiettivo di sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà - dichiara il lecchese Mauro Piazza, consigliere e sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia - Sono molto soddisfatto e voglio ringraziare l’assessore Romano La Russa per aver dimostrato una grande attenzione al tema della sicurezza in Lombardia". Ecco, più nei dettagli, i progetti finanziati in provincia di Lecco, per un totale di 171.328,42 euro.

Valmadrera: 40.000 euro

Cortenova: 22.025,88 euro

Colico: 36.406 euro

Barzio: 4673,82 euro

Robbiate: 28.010,98 euro

Lecco: 20.000 euro

Provincia di Lecco: 20.211,74 euro

"Il finanziamento dei 106 progetti per un valore complessivo di 2.500.000 euro rappresenta un provvedimento importante per garantire più sicurezza in Lombardia - ha commentato l'assessore alla sicurezza, Romano La Russa - Oltre alle tradizionali dotazioni per le Polizie locali abbiamo anche finanziato i sistemi di videosorveglianza ai Comuni che lo hanno richiesto. Con questo finanziamento gli enti potranno acquistare taser, bodycam e altri strumenti ormai fondamentali per le attività di polizia locale, oltre a rinnovare il parco veicoli a disposizione dei Comandi. Per aumentare la sicurezza urbana e tutelare i cittadini servono dotazioni moderne e funzionali che consentano di rendere ancora più efficiente le attività degli agenti. Ringrazio ancora una volta gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno sono impegnati sul territorio". Di seguito, i fondi assegnati per provincia.

Bergamo: 203.845,92 euro

Brescia: 509.370,26 euro

Como: 186.085,25 euro

Cremona: 57.883,66 euro

Lecco: 171.328,42 euro

Lodi: 96.185,59 euro

Mantova: 133.976,88 euro

Milano: 577.799,03 euro

Monza e Brianza: 166.506,69 euro

Pavia: 142.426,18 euro

Sondrio: 113.807,65 euro

Varese 140.784,47 euro.