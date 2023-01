Il ponte “Cantù” tra Calolzio e Olginate chiude 4 giorni

Quattro giorni di chiusura del ponte "nuovo" Cesare Cantù che collega Calolziocorte e Olginate con altrettanti giorni di disagi alla viabilità nell'area poco a sud di Lecco. Il provvisorio blocco al transito lungo la tratta della Sp74 a scavalco dell'Adda si rende necessaria per effettuare delle verifiche strutturali del ponte Cantù. L'intervento sarà portata avanti dalla Provincia con lo svolgimento di prove di carico.

Chiusura diurna da martedì 24 fino a venerdì 27 gennaio: gli orari

"Per questo motivo - fa sapere l'Amministrazione comunale di Olginate - si rende necessaria la chiusura totale al transito in orario diurno della Sp74 con le seguenti modalità. Chiusura totale al transito dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nel tratto di Sp74 compreso tra il Km 0+860 ed il Km 1+735 (tratto dalla rotatoria, esclusa, tra Via Lavello e Via Libero Grassi in Comune di Olginate alla rotatoria, in Comune di Calolziocorte) a decorrere da martedì 24 gennaio 2023 sino a venerdì 27 gennaio 2023".