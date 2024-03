Lavori nel vivo: nuova chiusura per il ponte di Luzzeno

Nuove chiusure per il ponte di Luzzeno, "sotto i ferri" dal 19 febbraio scorso per opere di manutezione straordinaria con la posa delle nuovi travi in acciaio. "Da domani, lunedì 18 marzo, tornerà la chiusura del ponte di Luzzeno per procedere con i lavori di messa in sicurezza dello stesso - fa sapere l'amministrazione comunale di Mandello - Per la prossima settimana e per quella successiva sarà ripristinata la chiusura del ponte dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì". Resterà libero il passaggio durante il fine settimana, venerdì compreso.

Scongiurata la necessità di chiusura totale del ponte per due turni di 24 ore consecutive

"È stata invece scongiurata la necessità di chiusura complessiva del ponte per due turni da 24 ore consecutive - fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli - è stata infatti individuata dalla direzione lavori e dall'impresa appaltatrice una soluzione di posa del sistema di fissaggio che si è potuta eseguire a ponte aperto. Si ricorda, che per tutta la durata dei lavori, è vietato il passaggio dei mezzi pesanti, in particolare quelli superiori alle 15 tonnellate".