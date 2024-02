La copertura del campo da tennis vola sopra la Provinciale

Era stata annunciata la scorsa settimana, con possibili disagi per la comunità mandellese e la viabilità. E così è stato, anche se in realtà sono stati estremamente contenuti.

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 febbraio 2024, si è provveduto alla posa della nuova copertura del campo da tennis al centro sportivo di Pra' Magno a Mandello. Le spettacolari operazioni, a carico del Comune di Mandello, sono state eseguite dalla Battazza Trasporti: un'altissima gru ha sollevato e trasportato la copertura, adeguatamente impacchettata, sopra la strada Provinciale 72, per poi sistemarla all'interno dell'area di Pra' Magno.

Per rendere possibile l'attività si è resa necessaria la chiusura del traffico in entrambe le direzioni, ma solo per pochi minuti. Nel pomeriggio la copertura è stata "srotolata" e nei prossimi giorni si provvederà alla sostituzione della precedente.