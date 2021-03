Prenotazioni del vaccino, il Comune di Lecco in supporto agli anziani soli

I Servizi sociali e Auser alleati per supportare gli anziani soli nelle vaccinazioni. Il Comune di Lecco, attraverso i servizi integrati per la domiciliarità - SID e in collaborazione con l'associazione operativa sul territorio, ha provveduto, già nelle scorse settimane, a contattare telefonicamente i cittadini over 80 soli per verificare che fossero riusciti a completare la prenotazione del vaccino e, in caso negativo, per affiancarli nella procedura. Conclusa questa prima fase, quando sarà aperta la vaccinazione per gli over 65, i servizi sociali continueranno con la stessa operazione per supportare i lecchesi tra i 65 e i 79 anni.

«Si tratta di un momento cruciale per la nostra comunità, e siamo tutti consapevoli - commenta Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco - La buona riuscita della campagna vaccinale è un passaggio decisivo per la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto per i più anziani, ed è per questo che ci siamo messi a disposizione, confidando che aumenti il ritmo delle somministrazioni per i nostri over 80. Attraverso i nostri servizi comunali dedicati alla terza età, per esempio il centro Il Giglio di Pescarenico, il Comune non ha mai smesso in quest’ultimo anno di rimanere in contatto con le persone più fragili e sole, monitorando necessità e bisogni, intervenendo a supporto quando necessario. Anche in questa importantissima fase - conclude Manzoni - il Comune di Lecco, unitamente alle realtà associative del territorio che ringraziamo, farà la sua parte per accompagnare gli anziani nel processo di vaccinazione». Il numero di telefono di riferimento dello sportello informativo per chi avesse bisogno e non fosse stato contattato è lo 0341 481235.