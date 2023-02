Presentato in Rsa il libro del professor Carlo Gilardi

Il professor Carlo Gilardi in cattedra all'Airoldi e Muzzi per presentare il suo volume "Airuno terra mia cara - Appunti di vita di un semplice airunese". Si tratta di una pubblicazione di ben 106 pagine con un interessante apparato iconografico che raccoglie pensieri, riflessioni ed avvenimenti della vita del professor Carlo e della sua famiglia: il ramo materno, i Pizzagalli Magno, nobile famiglia di origine bergamasca insediatasi nelle zone di Airuno alla fine del Seicento, e il ramo paterno di origine airunese.

Il volume è stato pubblicato in occasione del suo 92esimo compleanno, lo scorso 4 dicembre, a cura della Pro loco di Airuno, di cui professor Gilardi era stato uno dei 7 fondatori. La Pro loco di Airuno ha già realizzato la pubblicazione di “Erbette” ed “Erbette vol. 2”, sillogi poetiche sempre di Carlo Gilardi.

"Una bella festa per Carlo, si è detto davvero felice per l’occasione"

Accanto a Carlo Gilardi per la presentazione Gianfranco Lavelli, presidente della Pro loco di Airuno e Rita Mauri che lo ha accompagnato nella stesura del volume. Il professore - che si trova da circa 2 anni nella Rsa di Lecco - è stato "un vero fiume in piena" - fanno sapere dall'Airoldi e Muzzi e ha ripercorso "la storia sua e del paese, arricchendola con aneddoti che hanno divertito molto i presenti, tra cui la sorella Sandra ospite della Rsa di Bellano, il sindaco di Airuno Alessandro Paolo Milani e altri rappresentanti del comune e della Pro Loco, alcuni amici e parenti, un gruppo di ex allievi dell’istituto Bovara oltre ai vertici degli Istituti Airoldi e Muzzi. Una bella festa per Gilardi che si è detto davvero felice per l’occasione".

"In Airuno terra mia cara”, si intrecciano dunque la storia personale di Carlo Gilardi e quella della comunità in cui ha vissuto: “Il libro non è una biografia, ma piuttosto un insieme di racconti e riflessioni che Carlo ha scritto tra il 2006 ed il 2010/2011 - spiega Rita Mauri, già past president della Pro loco, che ha raccolto e trascritto gli appunti del professore - Se li appuntava su un quadernetto dalla copertina verde e su foglietti e me li portava perché li trascrivessi. Il professore non ha mai amato il computer. Dopo la pubblicazione delle due raccolte di poesie abbiamo ripreso questo progetto, completato e rivisto negli ultimi mesi".

Dal volume emerge la personalità poliedrica del professore, come tutti lo chiamano in paese

"Dal volume emerge la personalità poliedrica del professore, come tutti lo chiamano in paese, dall’impiego nell’azienda svedese alla passione per l’insegnamento, dall’impegno in amministrazione al suo interesse per i temi ecologici, ben prima che fossero semplicemente una moda; ma emergono anche note sul periodo delle due guerre in Airuno ed altri cenni storici".

Il libro è nato in questi ultimi due anni proprio agli Istituti Airoldi e Muzzi, dove il professore e la signora Mauri si sono incontrati più volte in spazi a loro riservati per lavorare con tranquillità, rivedere le bozze, selezionare le immagini, molte delle quali provengono dall’archivio della famiglia Gilardi ed altre dall’archivio della memoria, un progetto a cura della Pro Loco che di occupa di raccogliere e conservare memorie del passato. "Carlo Gilardi e la signora Rita Mauri hanno così dato vita con i loro incontri ad una sorta di micro laboratorio di scrittura ed editing, che il personale della casa di riposo ha suggerito e promosso, assecondando e stimolando gli interessi del professor Gilardi che anche qui continua ad essere un protagonista" - fanno sapere dalla Rsa lecchese.

In Rsa tiene lezioni sui Promessi Sposi, approfondendo i caratteri dei personaggi

"Oltre alla stesura di questo volume, che lo ha davvero impegnato molto, il professor Gilardi partecipa infatti a diversi progetti che testimoniano la sua generosità ed il suo entusiasmo: per esempio tiene alcuni incontri con gli altri ospiti a tema Promessi Sposi, raccontando episodi dell’opera manzoniana ed approfondendo i caratteri dei personaggi". In questi due anni ha anche avuto l’occasione di “tornare in cattedra” grazie al progetto con l’Istituto Medardo Rosso, che si è sviluppato in diversi incontri con gli studenti anche presso la Rsa lecchese. Ma Carlo Gilardi non dimentica che anche le abilità manuali sono importanti e si dedica con passione ai laboratori di falegnameria e di giardinaggio.