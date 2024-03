È il momento di comprare un box: a Lecco i prezzi sono fermi da due anni

Un box a Lecco città arriva a costare 20mila euro. E un posto auto 10mila. Le cifre fanno riferimento al primo semestre 2023 e sono state elaborate dal'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. A Lecco non c'è variazione dal secondo semestre 2022 al primo dello scorso anno. I prezzi sono fermi.

Lo stesso non accade in altre zone d'Italia, mentre per restare in Lombardia il decremento più significativo si è riscontrato a Brescia, dove il box cala del 2,2% e il posto auto del 3,8%. La città in cui i rincari si fanno sentire maggiormente è Pavia, con un +7,5% sul posto auto e il +3,8% sul box.

A Lecco in realtà il prezzo dei box è fermo da un po' di tempo. Anche nei sei mesi prima, nel secondo semestre 2022, si era registrata una stasi delle quotazioni, a differenza del resto del Paese. A inizio 2022, invece, si registrò un calo significativo stimato dagli esperti di Tecnocasa nell'ordine del 9%.

La situazione in Lombardia

LOMBARDIA Box Posto auto Milano 1,4% 0,7% Bergamo 1,7% 0,4% Brescia -2,2% -3,8% Como 0,0% 1,1% Cremona 0,0% 0,0% Lecco 0,0% 0,0% Lodi 0,0% 0,0% Mantova 1,2% 0,0% Monza -1,1% 0,7% Pavia 3,8% 7,5% Sondrio 0,0% 0,0% Varese 0,4% 0,0%

Così nelle grandi città italiane

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2023 nelle grandi città i prezzi dei box auto sono in aumento dell'1,2%, relativamente stabili i posti auto (-0,2%). Le quotazioni dei box crescono in tutte le grandi città ad eccezione di Bari e Palermo; i posti auto diminuiscono a Bari, Bologna, Genova e Torino. Firenze è la città in cui sono cresciuti di più (rispettivamente +3,6% e +1,2%).

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2023, confermano che il 70,6% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 29,4% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (55,7%), ma c'è una discreta percentuale (44,3%) che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione e rendimenti annui lordi intorno al 6%.