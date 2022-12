Il Procuratore in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Una visita di cortesia per conoscere da vicino i dirigenti dei carabinieri operativi tra città e territorio e per scambiarsi gli auguri in vista delle prossime festività natalizie. Nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, il Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso - accompagnato dai Sostituti Procuratori Chiara Di Francesca, Pasquale Gaspare Esposito, Chiara Stoppioni e Simona Galluzzo - ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di corso Carlo Alberto, dove ha incontrato i 35 Comandanti dei reparti dell’Arma presenti nel Lecchese. La visita si è aperta con una breve presentazione del Comandante provinciale di Lecco, Colonello Alessio Carparelli, prima di un confronto sulle realtà dell’Arma nella Provincia di Lecco fino ai saluti pre-natalizi.