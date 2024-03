Basta tombini che esplodono: pulizia più profonda a Valmadrera

Novità a Valmadrera. L'amministrazione comunale, “aderendo a quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei soci di Silea Spa dello scorso ottobre 2023” ha attivato, nell'ambito delle "iniziative promozionali e incentivi a beneficio del territorio e dei Comuni soci", una campagna straordinaria finalizzata alla pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali presenti lungo le arterie viabilistiche comunali”. Tradotto: i tombini della città verranno puliti con maggiore costanza e profondità per evitare la tradizionale "esplosione" che si verifica quando piove e le vie di scarico non sono libere.

Valmadrera, tombini più puliti

Il nuovo servizio consentirà di pulire 682 pozzetti stradali che, sommati ai 250 annuali già inseriti nel Capitolato d'Oneri in essere con Silea Spa nell'ambito dell'Appalto del servizio di Igiene Urbana comunale, “consentirà per quest'anno di pulire ben 932 caditoie e pozzetti stradali, dei circa 1.200 totali presenti lungo la viabilità comunale. L'onere della pulizia dei 682 pozzetti stradali, che ammonta a complessivi netti 12mila e 37 euro, sarà a totale carico di Silea Spa, senza aggravio di spese per l'Amministrazione Comunale. Come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni di pulizia dei pozzetti a cura di ditta specializzata incaricata da Silea Spa”, spiega l'architetto Marco Nava, responsabile del settore lavori pubblici.