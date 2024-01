Quarto ponte, i sindaci al ministero: "Vogliamo i lavori a febbraio"

"Le opere del quarto ponte tra Pescate e Lecco non devono slittare. Chiediamo al ministero, ad Anas, all'Amministratore delegato di Milano Cortina 2026 di confermare la data di inizio lavori per febbraio". Questa la presa di posizione espressa con decisione dalla Conferenza dei sindaci del Lecchese, riunitisi oggi, 4 gennaio, in municipio a Pescate.

I primi cittadini - a partire da quello di casa Dante De Capitani - si dicono preoccupati per le incertezze relative alla partenza dei lavori per il cosiddetto quarto ponte e hanno deciso di scrivere una lettera non solo al ministero delle Infrastruttire e trasporti guidato da Matteo Salvini e all'Ente strade, ma per conoscenza anche al presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, al sottosegretario regionale Mauro piazza, ai consigilieri Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini e alla Camera di Commercio. Tra i nodi da sciogliere c'è anche quello del pagamento dell'iva relativa ai costi dell'opera.

"A quest'oggi gli uffici dei comuni interessati non hanno ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione per l'inizio dei lavori prevista per febbraio 2024 - scrivono i sindaci di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario - Tale infrastruttura è fondamentale per ridurre le problematiche viabilistiche di tutto il territorio soprattutto in previsione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 che porteranno un notevole incremento dell'afflusso turistico. Chiediamo quindi a tutte le autorità di indirizzo, con la disponibilità nostra a un incontro immediato: la data certa dell'inizio dei lavori già prevista per febbraio 2024".

Nell'annunciare il summit di oggi Antonio Rusconi, a nome della Conferenza dei sindaci, aveva inviato agli organi di infromazione locali una nota per precisare: "I nostri comuni guardano con grande preoccupazione alle notizie sul possibile rinvio dell’avvio del cantiere per la costruzione del quarto ponte che interessa in particolare i comuni di Lecco e Pescate, e di conseguenza un miglioramento della viabilità per tutto il territorio, inizialmente previsto per febbraio 2023 e ora posticipato a febbraio 2024 con l’accordo dei Comuni di Lecco e Pescate e della Provincia di Lecco". Ora i sindaci dicono no, senza e senza ma, a un'ulteriore ipotesi di rinvio.