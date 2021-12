Dalla Regione 2 milioni di aiuti per lo sport

La Giunta regionale ha approvato la concessione di 2 milioni di euro a sostegno delle attività di comitati, delegazioni, società dilettantistiche e associazioni sportive regionali senza scopo di lucro (SSD/ASD). Nell'annunciare la misura, Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, conferma "l'impegno della Regione nel supportare l'intero movimento sportivo nel suo rilancio dopo i passati mesi difficili, un rilancio che è in pieno atto come evidenziano anche i successi dei nostri atleti alle recenti Olimpiadi di Tokyo".

"Il bando attuativo della misura - anticipa il lecchese pluricampione olimpico - sarà pubblicato a breve e prevederà due diverse linee di credito, da 100.000 euro per i Comitati/Delegazioni regionali e da 1,9 milioni per le Associazioni/Società sportive lombarde".

Le spese ammesse al finanziamento

Più precisamente, saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute dal 16 settembre 2020 al 31 agosto 2021 per l'attività ordinaria.

La "linea 1" include, a titolo d'esempio, i canoni di locazione sede/impianti sportivi, il rimborso spese di trasporto e i compensi per tecnici, delegati e giudici di gara, allenatori e istruttori, le spese Covid-19, le spese per lo sviluppo di software gestionali per le gare regionali e nazionali.

La "linea 2" comprende invece, sempre a titolo esemplificativo, i costi per affitto strutture/impianti sportivi, acquisto abbigliamento sportivo, noleggio veicoli, compensi per allenatori, istruttori, tecnici sportivi, costi di affiliazione, costi di tesseramento, iscrizioni gare/campionati, spese Covid-19.