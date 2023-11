Rifiuti di fronte all'Isola Viscontea: pulizia immediata dell'area

Una segnalazione a buon fine. A seguito della lettera inviataci nella giornata di lunedì da un lettore, riguardante l'abbandono di rifiuti lungo l'Adda di fronte all'Isola Viscontea, registriamo l'intervento immediato degli incaricati di Silea, che nella tarda mattinata di lunedì 13 novembre hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla pulizia dell'area.

Il panorama per chi passeggia dal rione di Pescarenico verso il ponte Nuovo è ora tornato ancora più gradevole di quanto già non sia, senza la vista di un cestino traboccante e di sacchi e plastica sparsi sul prato. Nella foto sotto, come si presentava l'area dopo il fine settimana.