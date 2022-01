Rifondazione: "A 18 anni non si dovrebbe lavorare gratis"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

È di poche ore la tragica notizia della morte dello studente friulano Lorenzo Parelli, che ha perso tragicamente la vita nell'azienda dove stava svolgendo l'ultimo giorno di stage. Nel 2021 hanno perso la vita circa 1.400 lavoratori per infortunio sul lavoro, più del 18% rispetto al 2020.

Qualcosa non funziona e la morte di Lorenzo a soli 18 anni testimonia che anche il nuovo anno non è partito nel migliore dei modi, soprattutto perché a quell'età si dovrebbe stare sui banchi di scuola, non a lavorare gratis.

Leggevo il comunicato dei Giovani del Partito Democratico della provincia di Lecco dove propongono alle scuole secondarie di secondo grado "un minuto di silenzio in tutte le classi". Vista così è una proposta giusta, doverosa, che porta alla riflessione un folto gruppo di giovani, ma se si giudica in base a chi la propone l'aggettivo più giusto è ipocrita.

Il Partito Democratico fa parte di un folto gruppo di schieramenti politici che oggi sostengono il governo liberista del banchiere Draghi ed è lo stesso Pd il mandante politico della Buona Scuola, riforma che ha istituito l'alternanza scuola lavoro resa obbligatoria per tutti gli studenti, che nei fatti si è trasformata in manovalaza gratutita per le aziende.

Ora si versano lacrime di coccodrillo, come quelle dei giovani del Pd, ma l'estrema aziendalizzazione della scuola e la distruzione dei diritti sociali di milioni di lavoratori, con rifome come quella del Jobs act e la Fornero, è il prodotto delle vostre scelte politiche e dei precedenti governi che avete sostenuto. Non dimenticare Lorenzo vuol dire non dimenticare tutti i giovani che sono costretti in questa assurda alternanza e l'obiettivo futuro deve essere la costruzione di percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro più sicuri e giusti.

Andrea Torri, segretario Partito della Rifondazione Comunista Lecco