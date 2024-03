Porta lasciata aperta: inagibile il locale invernale del rifugio Brioschi

Problemi al rifugio Brioschi. Come se non bastassero le condizioni meteo spesso avverse, questa volta è un utente - o un gruppo - a creare problemi ai gestori della struttura posta sulla sommità del Grignone, a quota 2.410 metri sul livello del mare. Come fatto sapere dagli stessi, infatti, è stato necessario chiudere il locale invernale che viene lasciato a disposizione di escursionisti e alpinisti per trovare riparo in questo periodo: una sorta di "punto vita" di grande importanza per coloro che percorrono le belle vie valsassinesi.

“Purtroppo siamo costretti a tenere chiuso il locale invernale del rifugio Brioschi fino a prossimo avviso. Qualcuno nei giorni scorsi ha usufruito del locale lasciandolo aperto e il forte vento e la neve hanno danneggiato la porta interna che dovrà essere riparata o sostituita; inoltre il locale invernale era colmo di neve quindi sia i materassi che le coperte sono inutilizzabili e probabilmente anch’essi da sostituire. Ci dispiace per l’inconveniente e faremo in modo di ripristinarlo al più presto. In caso di emergenza è utile tenere in considerazione il bivacco “Riva-Girani” in località Comolli (ai piedi del muro del pianto)”, si legge sulla pagina Facebook.